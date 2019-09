Temptation Island Vip 2019: ospiti e anticipazioni quarta puntata 30 settembre

La settimana si apre all’insegna delle brucianti passioni e grandi gelosie con Temptation Island Vip 2019. Il programma televisivo, in onda stasera 30 settembre 2019 dalle 21.20 su Canale 5, approda al suo quarto appuntamento con tante novità e inaspettate rivelazioni.

Al timone della trasmissione ci sarà, come nelle precedenti puntate, Alessia Marcuzzi che guiderà il pubblico nel travagliato viaggio nei sentimenti delle coppie famose che hanno deciso di mettere alla prova la propria storia d’amore per scoprire se sia destinata a durare per sempre o meno. Ma cos’ha in serbo per noi questa volta l’intrigante isola della tentazione?

Temptation Island Vip 2019: anticipazioni quarta puntata 30 settembre

Drammi sentimentali e colpi di scena sono all’ordine del giorno a Temptation Island Vip. La nuova puntata si aprirà con delle novità che riguardano Silvia Tirado, fidanzata di Gabriele Pippo. Quest’ultimo infatti vedrà dei filmati in cui la sua dolce metà vive dei momenti di grande intimità con il tentatore Valerio Maggiolini. I due avranno un intenso contatto fisico e persino le compagne di avventura della ragazza, tra le quali soprattutto Anna, hanno avuto difficoltà a comprendere il comportamento della coinquilina.

Guai in vista anche per Alex Belli che osserverà come la sua fidanzata Delia Duran sia stata accolta calorosamente dai single dell’isola.

Le coppie in crisi

Le sorprese di Temptation Island Vip non finiscono qui. Ci sarà infatti un falò di confronto tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Inoltre Chiara Esposito potrebbe prendere una decisione molto importante per quanto riguarda la sua partecipazione al programma.

Infine le cose non andranno meglio per Serena Enardu e Pago la cui relazione sembra oramai giunta ad un punto di non ritorno. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Canale 5 dalle 21.20.

