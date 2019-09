Rambo 2: trama, cast e curiosità del film in tv con Sylvester Stallone

Siete in cerca di un film ad alta tensione? Allora Rambo 2 potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 1985, in onda stasera 30 settembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da George Pan Cosmatos, regista greco noto al grande pubblico per opere come Rappresaglia, Cassandra Crossing, Amici e nemici, Di origine sconosciuta, Cobra, Leviathan e Tombstone.

Il lungometraggio d’azione ha come protagonista il coraggioso veterano della guerra del Vietnam alle prese con missioni pericolose e spietati criminali. Ma qual è la sinossi di Rambo 2?

Rambo 2: trama del film in tv con Sylvester Stallone

Condannato ai lavori forzati per ciò che è accaduto in passato, il colonnello propone a Rambo la libertà anticipata in cambio però di una missione quasi impossibile. L’uomo infatti per ottenere la scarcerazione dovrà tornare in Vietnam e scattare foto che possano venir presentate come prove della presenza sul posto di prigionieri americani lasciati soli e senza aiuto alcuno.

Accettata senza esitazione lo scambio, il coraggioso veterano parte per la pericolosa impresa determinato a tornare vittorioso. Tra scontri, inseguimenti e sparatorie, Rambo farà una vera e propria carneficina di russi e vietcong e dopo aver liberato i militari torna alla base.

Il cast del film

Sylvester Stallone interpreta John Rambo mentre Richard Crenna è Samuel Trautman. Charles Napier veste i panni di Marshall Murdock e Steven Berkoff quelli di Ten. Col. Podovskij.



Hanno partecipato al film anche Julia Nickson-Soul nel ruolo di Co-Bao, George Cheung in quello del Ten. Tay. Completano il cast Andy Wood nella parte di Banks e Martin Kove in quella di Ericson.

Rambo 2: curiosità del film in tv con Sylvester Stallone

Forse non tutti sanno che Rambo 2 è il sequel dell’omonimo fin uscito nel 1982. Inoltre Sylvester Stallone, oltre a vestire i panni del protagonista, ha partecipato alla sceneggiatura dell’opera.

La colonna sonora del film è stata composta da Jerry Goldsmith, compositore e direttore d’orchestra statunitense. Infine il film è stato prodotto da Anabasis Investmens mentre la fotografia è di Jack Cardiff.

