Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 1 ottobre 2019

Ottobre si apre all’insegna dell’attualità politica con Cartabianca e Dimartedì. I due talk show, condotti rispettivamente da Bianca Berlinguer su Rai 3 e Giovanni Floris su La7, anche questa settimana duelleranno nella gara degli ascolti.

Come di consueto, obiettivo di entrambe le trasmissioni sarà quello di far luce sulle motivazioni alla base delle principali trasformazioni in atto nel nostro Paese stimolando così un equilibrato dibattito sociale. Ma cosa hanno in serbo per noi Cartabianca e Dimartedì?

Cartabianca: ospiti e anticipazioni di stasera 1 ottobre 2019

Tema centrale della nuova puntata di Cartabianca, in onda oggi 1 ottobre 2019 dalle 21.20 su Rai 3, sarà la situazione politica italiana. Il talk show infatti ci mostrerà in che modo la maggioranza e l’opposizione si stanno preparando alle elezioni regionali in Umbria. Si passerà poi all’Europa che proprio in questi giorni sta discutendo di un possibile accordo sui migranti.

Attraverso servizi speciali, interviste e collegamenti il programma cercherà di scoprire il contenuto della nuova manovra economica che dovrà essere varata tra poche settimane. Infine non mancheranno a Cartabianca ospiti speciali che offriranno il proprio punto di vista sui temi dibattuti.

I social e lo streaming di Cartabianca

Cartabianca, al passo con i tempi, utilizza i social network per comunicare con il pubblico attraverso il profilo ufficiale Facebook e Instagram.

Inoltre è possibile seguire il talk show in streaming su Rai Play tramite la sezione dirette e sulla stessa piattaforma sono presenti le repliche del programma.

Dimartedì: ospiti e anticipazioni 1 ottobre 2019

Poche ore ci separano dall’appuntamento con Dimartedì, rivale di Cartabianca. La trasmissione proverà a superare la concorrenza con servizi speciali, interviste e collegamenti. Giovanni Floris ci guiderà alla scoperta delle recenti trasformazioni politiche ed economiche del nostro Paese che preoccupano gli italiani. Si dibatterà inoltre sull’equilibrio e il futuro del governo Conte per poi passare poi alle prossime mosse dell’opposizione.

Ampio spazio verrà poi dedicato a temi di cultura, costume, lavoro e società. Infine giungeranno in studio ospiti d’eccezione e non mancheranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira di Gene Gnocchi.

I social e lo streaming di Dimartedì

Dimartedì, come Cartabianca, comunica con i telespettatori attraverso la propria pagina Facebook e Twitter.

Inoltre le puntate del programma sono disponibili in streaming sul sito de La7 dal giorno dopo la messa in onda della trasmissione.

