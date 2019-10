La strada di casa 2: trama e anticipazioni terza puntata stasera 1 ottobre

Oggi 1 ottobre 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda La strada di casa 2. La fortunata fiction televisiva, diretta da Riccardo Donna e prodotta dalla Casanova Multimedia, approda al suo terzo appuntamento con tante novità e colpi di scena.

Continuano quindi le indagini su Irene, giovane promessa sposa di Lorenzo scomparsa proprio il giorno delle nozze. Questa volta però il caso giungerà ad una svolta importante grazie al ritrovamento di un video in cui si vede la ragazza compire un gesto estremo. Ma cos’ha in serbo per noi stasera La strada di casa 2?

Nella terza puntata de La strada di casa 2 continua senza sosta le ricerca di Irene, misteriosamente scomparsa il giorno del suo matrimonio. Dopo aver seguito mille piste che poi si sono rivelate sterili, giunge una notizia sconvolgente: la ragazza si è suicidata. Il commissario infatti ha trovato un video in cui si vede la donna lanciarsi giù dal ponte nel Po.

Nel frattempo Fausto inizia a sospettare che dietro il danneggiamento dei fusti di birra ci sia in realtà lo zampino di qualcuno che ha voluto sabotare l’azienda di famiglia. Ma i guai per i protagonisti de La strada di Casa 2 non finiscono qui. Gloria nota che nell’ultimo periodo dimentica spesso le le cose e cresce sempre di più in lei la paura di essere affetta dall’Alzheimer. Confusa e in preda al panico, se in un primo momento la donna nasconde al marito i suoi dubbi successivamente decide di raccontargli tutto e affrontare insieme il problema. Infine Federico improvvisamente si sente male e viene ricoverato nello stesso ospedale dove Milena sta facendo il tirocinio.

