The Witcher 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie

La tanto attesa prima stagione di The Witcher è in arrivo su Netflix per questo dicembre, ma a quanto pare la serie avrà un seguito. Secondo alcune indiscrezioni è molto probabile che Netflix abbia già commissionato agli sceneggiatori una seconda stagione. The Witcher si basa sulla saga di romanzi fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski che ha venduto oltre 33 milioni di copie in tutto il mondo. Sono in molti, quindi, ad aspettarsi un futuro prospero su questo adattamento televisivo e stando a quanto riportato anche dal blog Recapped le riprese della seconda stagione potrebbero iniziare tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Pare che Netflix sia molto fiduciosa e contenta dello show, sebbene non abbia ancora confermato ufficialmente il rinnovo; tuttavia è probabile che per bloccare la star Henry Cavill la decisione dovrebbe arrivare in fretta. Lo showrunner della serie, Hissrich, ha lasciato un commento su alcune particolarità della serie tv durante l’evento del Comic-Con di San Diego; ecco le sue parole:

“Una delle cose che probabilmente sono cambiate più una volta da quando abbiamo scelto Henry è che Geralt parla molto meno di quanto inizialmente pensassi. Nei libri, Geralt è in realtà abbastanza loquace, parla molto.“

The Witcher 2: la trama

Ovviamente, dal momento che la prima stagione deve ancora andare in onda e poiché non ci sono conferme ufficiali sul rinnovo dello show è pressoché impossibile conoscere quale sarà la trama dell’eventuale secondo ciclo di episodi, ma possiamo dare qualche anticipazioni su cosa accadrà nel corso della prima stagione.

La storia di The Witcher ruota intorno la figura di Geralt di Rivia, un uomo che fin da bambino sviluppa dei poteri soprannaturali. Questa sua specialità gli consente di essere scelto per diventare uno dei cacciatori di mostri presenti nel continente. Geralt prenderà molto sul serio il suo lavoro, al punto da preferirlo alle relazioni con altre persone, che considera malvagie e crudeli. Durante il suo percorso, tuttavia, conoscerà una maga e una principessa che conserva un segreto pericoloso; insieme cercheranno di riportare la pace all’interno del regno.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Witcher e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Henry Cavill sarà Geralt di Rivia; Anya Chalotra interpreterà la maga Yennefer; Freya Allan nel ruolo della principessa Ciri; Jodhi May vestirà i panni della regina Calanthe; Björn Hlynur Haraldsson sarà il cavaliere Eist; Adam Levy nel ruolo di Saccoditopo; Therica Wilson-Read interpreterà Sabrina; Millie Brady vestirà i panni della principessa Renfri.

