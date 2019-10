Manta Ray: trama, cast e anticipazioni del film in uscita al cinema

L’attesa è quasi finita, oramai è vicina l’uscita di Manta Ray. La pellicola dello scorso anno, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 10 ottobre 2019, rappresenta l’approdo alla regia dell’artista thailandese Phuttiphong Aroonpheng.

Il lungometraggio drammatico, distribuito da Mariposa Cinematografica e prodotto da Youku Pictures e Les Films de L’Etranger, è stato presentato nel 2018 alla settantacinquesima edizione della Mostra di Venezia conquistando la severa giuria del festival. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Manta Ray: trama e anticipazioni del film in uscita al cinema

Manta Ray racconta la storia di un giovane pescatore dai capelli biondi ossigenati che viene scosso da un evento molto particolare. Un giorno in una foresta vicino a un villaggio costiero il ragazzo trova un uomo gravemente ferito e in stato di incoscienza senza alcun documento che possa fornire informazioni sulla sua identità. Immediatamente il protagonista soccorre lo sconosciuto e lo porta a casa propria per metterlo a riparo dai pericoli e prendersi cura di lui.

Lo straniero però anche quando riprendere conoscenza non parla e il pescatore non sa se l’ospite sia muto o troppo turbato dal viaggio che ha affrontato per dire qualcosa. Il ragazzo allora decide di chiamarlo Thongchai, famoso cantante thailandese. Passo dopo passo tra i due nasce una grande legame che non ha bisogno di spiegazioni o parole. Tuttavia un giorno il protagonista di Manta Ray prende il mare e sembra destinato a non tornare mai più. A questo punto lo straniero prederà il posto del suo salvatore continuando a vivere a casa sua e convivendo con la sua ex moglie.

Il cast del cinema

In Manta Ray Wanlop Rungkamjad interpreta il Pescatore mentre Aphisit Hama veste i panni di Thongchai. Infine Rasmee Wayrana recita la parte di Saijai.

