Hercules – La leggenda ha inizio: trama, cast e anticipazioni del film

Stasera 2 ottobre 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda Hercules – La leggenda ha inizio. La pellicola del 2014 è stata diretta da Renny Harlin, regista e produttore cinematografico finlandese noto al grande pubblico per opere come Nightmare 4- Il non risveglio, 58 minuti per morire – Die Harder, Cligghanger – L’ultima sfida, Nella mente del serial killer e L’esorcista – La genesi.

Il lungometraggio d’azione, prodotto dalla Millennium Films e distribuito da M2 Pictures, mette in scena una nuova versione delle incredibili imprese del coraggioso figlio di Zeus e Alcmena. Ma qual è la sinossi di Hercules?

Hercules – La leggenda ha inizio: trama e anticipazioni del film

Nell’antica Grecia dei miti e delle leggende, la regina Alcmena, moglie di Anfitrione, non sopporta più la crudeltà del marito interessato solo a conquistare sempre più potere e ricchezze. Disperata per le continue distruzioni e stragi compiute dal suo compagno, la donna chiede aiuto ad Era per salvare il suo popolo. La dea allora si manifesta e rivela alla devota che sarà proprio un figlio che partorirà in futuro a cambiare le sorti dei sudditi. Alcmena però non ha nessuna intenzione di avere un altro bambino da Anfitrione ma quando scopre che la creatura sarà frutto della sua unione con Zeus accetta il suo destino.

Nasce Hercules che però non sa di essere un semidio e il suo unico sogno è quello di poter trascorre tutta la sua vita assieme a Ebe, principessa di Creta che però è stata promessa sposa proprio a suo fratello. Venuto a conoscenza delle sue origini e dell’impresa che deve compiere, l’eroe dovrà scegliere se scappare con la sua dolce metà o mettere da parte il suo grande amore e salvare il popolo oppresso.

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Kellan Lutz che interpreta Hercules. Gaia Weiss veste i panni di Ebe, Scott Adkins quelli del re Anfitrione e Roxanne McKee è Alcmena.

Hanno partecipato al film anche Liam Garrigan nella parte di Ificle, Liam McIntyre in quella di Sotero e Rade Šerbedžija che è Chirone. Completano il cast di Hercules Johnathon Schaech nel ruolo di Tarak, Luke Newberry in quello di Agamennone, Kenneth Cranham nei panni di Lucio e Jukka Hildén in quelli di Creone.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it