Non si può morire ballando: trama, cast e anticipazioni del film

Siete in cerca di una commedia che vi offra interessanti spunti di riflessione? Allora Non si può morire ballando fa al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 3 ottobre 2019, è stata diretta da Andrea Castoldi, sceneggiatore e regista noto al grande pubblico per aver lavorato dietro al macchina da presa in Vista mare.

Il lungometraggio agrodolce, prodotto da CF- Film, racconta la storia di due fratelli che vivono da prospettive diverse il dramma della malattia. Ma qual è la sinossi di Non si può morire ballando?

Non si può morire ballando: trama e anticipazioni del film

Non si può morire ballando segue le vicende di Massimiliano e Gianluca, due fratelli molto uniti che però stanno vivendo esperienze diverse. Entrambi stanno sperimentando la tragedia della malattia ma mentre un è seduto sulla sedia, l’altro è sdraiato sul letto da settimane con una diagnosi che non lascia speranze. L’uomo infatti è affetto da una patologia molto rara chiamata le cellule dormienti di cui non si conosce la cura e oramai gli restano tre mesi di vita.

I giorni passano velocemente e il destino di Gianluca sembra oramai segnato fino a quando non succede qualcosa di inaspettato. Un giorno Massimiliano scopre che esiste uno studio sullo spietato morbo che sta uccidendo il fratello. Le ricerche sono state condotte dai medici Amadei e Bertolucci e poi pubblicate in un libro mai più ristampato. Tra le pagine del saggio è descritto un metodo che consiste nel far ricordare al paziente i momenti più emozionanti della sua vita così da scuotere e magari risvegliare le cellule dormienti. Come finirà Non si può morire ballando?

Il cast del film

In Non si può morire ballando Salvatore Palombi interpreta Gianluca Carbone mentre Mauro Negri è Massimiliano Carbone. Gianni Quillico veste i panni di Antonio Bertolucci, Lorenza Pisano quelli di Giusy e Jvanne Giò è Laura Saporiti.

Hanno partecipato al film anche Marco Speziali nella parte del giovane dottore mentre Danny Duyko e Rebecca Amodeo sono attori teatrali. Completano il cast Valentina Scuderi nel ruolo di Virginia e Alessandra Brambilla in quello della dottoressa.

