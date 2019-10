Dove vedere Genoa-Milan in diretta streaming, tv e formazioni

L’ultimo anticipo della settima giornata di campionato della Serie A 2019/2020 è Genoa-Milan, che si disputerà sabato 5 ottobre 2019 alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova.

Ultima chiamata per Andreazzoli. Il tecnico del Genoa infatti sarebbe a forte rischio esonero, complice la crisi che ha colpito i rossoblu nelle ultime settimane. Dopo le prime due partite il Grifone convinceva tutti, ma dal dopo sosta la squadra sembra essersi smarrita e staziona attualmente in zona retrocessione, per la precisione al terzultimo posto con soli cinque punti conquistati, frutto di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Troppo poco anche alla luce del mercato estivo portato a termine, ragion per cui Preziosi starebbe già pensando ad un avvicendamento in panchina. E il primo nome sulla lista sarebbe quello di Gennaro Gattuso.

Il Milan non se la passa meglio, anzi. Anche Giampaolo ora rischia grosso e anche una vittoria in questo match potrebbe costargli l’esonero. I rossoneri latitano nella zona bassa di classifica, dopo aver ottenuto due successi e quattro sconfitte fino ad oggi. Banale dire che serva una scossa, visto e considerato che l’obiettivo sarebbe quello di tornare in Champions e non quello di restare in Serie A. Vincere al Ferraris e ottenere un filotto dopo la sosta significherebbe risalire la china e dimenticarsi uno degli avvi stagione peggiori della storia rossonera.

Le probabili formazioni di Genoa-Milan

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé

Allenatore: Andreazzoli

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso; Leao, Piatek

Allenatore: Giampaolo

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Genoa-Milan verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

