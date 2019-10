Il segreto dei suoi occhi 2015: trama, cast e anticipazioni del film in tv

Siete in cerca di una thriller dalle emozioni forti? Allora Il segreto dei suoi occhi potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2015, in onda stasera 3 ottobre 2019 alle 21.20 su Rai 3, è stata diretta da Billy Ray, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in L’inventore di favole e Breach – L’infiltrato.

Il lungometraggio dai toni drammatici è il remake dell’omonimo film di Juan José Campanella a sua volta trasposizione cinematografica del romanzo La pregunta de sus ojos di Eduardo A.Sacheri, scrittore argentino. Ma qual è la sinossi de Il segreto dei suoi occhi?

Il segreto dei suoi occhi 2015: trama e anticipazioni del film in tv

Il segreto dei suoi occhi è ambientato solo pochi mesi dopo l’11 settembre. L‘unità antiterrorismo di Los Angeles sorveglia una moschea che sospettano sia il covo di una cellula dormiente pronta ad attaccare di nuovo. Un giorno l’FBI viene chiamata per il ritrovamento di una ragazza stuprata, uccisa e poi lasciata in un cassonetto proprio vicino al luogo di culto tenuto sotto controllo dall’ente investigativo speciale. Giunti sul posto, l’agente Ray Kasten scopre con orrore che la donna assassinata è in realtà la figlia della sua collega e migliore amica Jess Cobb. L’uomo è lacerato dal senso di colpa poiché aveva un appuntamento con la ragazza per comprare una torta per il compleanno della sua compagna di indagini salvo poi disdire l’incontro all’ultimo momento.

Subito i protagonisti de Il segreto dei suoi occhi sospettano su di un giovane uomo che si chiama Marzin, che però viene liberato per le informazioni che ha fornito all’FBI sulla moschea. Passano ben 12 anni e l’omicidio è finito tra i casi irrisolti fino a quando Ray trova una traccia del killer, oramai scomparso da tempo, e coinvolge nelle ricerche Jess e Claire, assistente del procuratore distrettuale. Passo dopo passo, emergerà però una realtà ancora più inquietante di quella immaginata.

Il cast del film

In Il segreto dei suoi occhi Chiwetel Ejiofor intepreta Ray Kasten mentre Nicole Kidman è Claire Sloan. Julia Roberts veste i panni di Jess Cobb e Dean Norris quelli di Bumpy Willis.

Hanno partecipato al film anche Michael Kelly nel ruolo di Reginald Siefert e Alfred Molina in quello di Martin Morales. Completano il cast Joe Cole nella parte di Marzin / Beckwith e Zoe Graham in quella di Carolyn Cobb.

