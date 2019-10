Italia-Sudafrica rugby: dove vederla, formazioni e diretta streaming-tv

A meno di clamorose e praticamente impossibili sorprese, l’Italrugby è già certa di aver conquistato la qualificazione per i prossimi mondiali di Rugby nel 2023. Con il terzo posto in cassaforte, la voglia di fare il colpaccio è naturalmente viva, anche se ora agli Azzurri resterà da giocare contro Sudafrica e Nuova Zelanda (non le prime venute). L’attuale primo posto dell’Italia (10 punti, 2 vittorie su 2 partite giocate) fa gola, ma le sfide contro i mostri del Sudafrica e gli All Blacks saranno decisamente impegnative. Venerdì 4 ottobre si giocherà Italia-Sudafrica, e per gli Azzurri sarà già un crocevia importante per capire se il cammino ai mondiali di Tokyo possa veramente avanzare ai Quarti di Finale.

Mondiale Rugby 2019: il punto della situazione sul Gruppo B

Per il momento l’Italia ha giocato contro Namibia e Canada: la prima è finita 47 a 22 per gli Azzurri, mentre con i canadesi la vittoria è stata per 48 a 7. Due vittorie su due anche per la Nuova Zelanda (9 punti), che oltre al poco temibile Canada (battuto 63-0) hanno vinto la gara d’esordio della competizione contro il Sudafrica (23 a 13). 5 punti per il Sudafrica, che ha vinto contro la Namibia per 53 a 7, ma ha perso, come scritto in precedenza, contro la Nuova Zelanda. Ovviamente, a 0 punti restano Namibia e Canada.

Italia-Sudafrica rugby: dove vedere la partita in diretta tv-streaming

Italia-Sudafrica si giocherà venerdì 4 ottobre 2019 a Shizuoka: in Giappone saranno le 18.45, mentre in Italia saranno le 11.45. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Raidue, mentre chi non potrà sedersi davanti al televisore, potrà sintonizzarsi sulla piattaforma streaming del servizio pubblico, Raiplay, e guardare la partita su PC, smartphone o tablet.

Mondiali Rugby 2019 in tv gratis e in chiaro Rai: calendario e orari Italia

Italia-Sudafrica rugby: le formazioni

Queste le formazioni di Italia e Sudafrica che scenderanno in campo il 4 ottobre in occasione della terza giornata del Gruppo B, valida per la qualificazione alla fase finale del torneo mondiale.

Italia : 15 Matteo Minozzi; 14 Tommaso Benvenuti; 13 Luca Morisi; 12 Jayden Hayward; 11 Michele Campagnaro; 10 Tommaso Allan; 9 Tito Tebaldi; 8 Sergio Parisse; 7 Jake Polledri; 6 Abraham Steyn; 5 Dean Budd; 4 David Sisi; 3 Simone Ferrari; 2 Luca Bigi; 1 Andrea Lovotti. A disposizione : 16 Federico Zani; 17 Nicola Quaglio; 18 Marco Riccioni; 19 Federico Ruzza; 20 Alessandro Zanni; 21 Sebastian Negri; 22 Callum Braley; 23 Carlo Zanna. CT : Conor O’Shea.

: 15 Matteo Minozzi; 14 Tommaso Benvenuti; 13 Luca Morisi; 12 Jayden Hayward; 11 Michele Campagnaro; 10 Tommaso Allan; 9 Tito Tebaldi; 8 Sergio Parisse; 7 Jake Polledri; 6 Abraham Steyn; 5 Dean Budd; 4 David Sisi; 3 Simone Ferrari; 2 Luca Bigi; 1 Andrea Lovotti. : 16 Federico Zani; 17 Nicola Quaglio; 18 Marco Riccioni; 19 Federico Ruzza; 20 Alessandro Zanni; 21 Sebastian Negri; 22 Callum Braley; 23 Carlo Zanna. : Conor O’Shea. Australia: 15 Willie Le Roux; 14 Cheslin Kolbe; 13 Lukhanyo Am; 12 Damian de Allende; 11 Makazole Mapimpi; 10 Handré Pollard; 9 Faf de Klerk; 8 Duane Vermeulen; 7 Pieter-Steph du Toit; 6 Siya Kolisi; 5 Lood de Jager; 4 Eben Etzebet; 3 Frans Malherbe; 2 Bongi Monambi; 1 Tendai Mtawarira. A disposizione: 16 Malcolm Marx; 17 Steven Kitshoff; 18 Vincent Koch; 19 RG Snman; 20 Franco Mostert; 21 Francois Louw; 22 Herschel Jantjies; 23 Frans Steyn. CT: Rassie Erasmus.

