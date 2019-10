Dove vedere Bologna-Lazio in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella settima giornata di campionato della Serie A 2019/2020 è Bologna-Lazio, che si disputerà domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15:00 allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Test impegnativo per i padroni di casa del Bologna, andati in crisi nelle ultime settimane dopo un buon avvio di stagione. I felsinei sono reduci dalla sconfitta pattuita in casa dell’Udinese e più in generale da due zero in classifica nelle ultime tre uscite, con in mezzo un solo pareggio e la conseguente piazza di centro classifica. Serve dunque invertire il trend delle ultime settimane per una squadra che quest’anno si è presentata ai nastri di partenza del campionato con molte ambizioni, dopo aver portato a termine un buon mercato.

Dall’altra parte troviamo una Lazio quest’anno in lotta come nelle ultime stagioni per un piazzamento tra le prime quattro, con conseguente accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. I biancocelesti si sono resi protagonisti di un discreto avvio di stagione che li vede attualmente stabili in zona Europa. Ma la concorrenza è tanta e dunque, di conseguenza, serve fare sempre di più. Motivo per il quale, da questa trasferta insidiosa, i capitolini devono tornare a casa con i tre punti ed approfittare di possibili passi falsi della concorrenza. Dopo la maretta di qualche giorno fa è rientrato subito il caso Immobile, che nel match contro il Parma non prese bene la sostituzione. L’attaccante napoletano è stato inoltre decisivo in Europa League, con la rete siglata che ha permesso ai suoi di battere in casa e in rimonta il Rennes.

LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni della 7a giornata di Serie A

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio

Allenatore: Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile

Allenatore: Inzaghi

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Bologna-Lazio verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it