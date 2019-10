Tuttapposto: trama, cast e anticipazioni film. Quando esce al cinema

Indecisi su quale commedia guardare? Tuttapposto potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 3 ottobre 2019, è stata diretta da Gianni Costantino, regista noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Ravanello pallido.

L’esilarante lungometraggio, prodotto da Tramp Limited e sceneggiato da Roberto Lipari, Ignazio Rosato e Paolo Pintacuda, segue le vicende di un giovane universitario che studia in una facoltà in cui gli imbrogli sono all’ordine del giorno. Ma qual è la sinossi di Tuttapposto?

Come già detto in apertura di articolo, Tuttapposto è in programmazione nelle sale dal 3 ottobre 2019. Protagonista della pellicola è Roberto, studente universitario che si trova in un ateneo corrotto. I professori infatti vendono gli esami e vengono assunti in facoltà amici e parenti tramite raccomandazioni. Il giovane uomo è figlio del magnifico Rettore ed è cresciuto credendo che scendere a compromessi e ottenere risultati tramite imbrogli sia l’unica strada possibile.

Roberto però progetta Tuttapposto, un’app per smartphone che serve a valutare il lavoro dei professori. Improvvisamente quindi i docenti perdono il loro potere illimitato e così l’intero sistema viene sconvolto. Gli insegnanti quindi dovranno comportarsi in modo diverso e per la prima volta saranno gli studenti ad esaminare loro e non il contrario.

Il cast del film

In Tuttapposto Roberto Lipari interpreta se stesso mentre Luca Zingaretti è il Magnifico Rettore Ruggero Lipari. Monica Guerritore veste i panni del Ministro Beccaria, Paolo Sassanelli quelli del professore Castellino e Sergio Friscia che è Nuccio. Inoltre Silvana Fallisi recita la parte di Luisella Lipari, Ninni Bruschetta quella del prof. Giovanni Mancuso e Gino Astorina è il prof. Matteo Lo Cicero.

Hanno partecipato al film anche Francesco Russo nel ruolo di Pietro, Carlo Calderone quello di Elio e Simona Di Bella è Sonia. Maurizio Marchetti è Domenico Lipari, Viktoriya Pisotska interpreta Irina e Maurizio Bologna è Salvatore Mancuso. Completano il cast di Tuttapposto Angela Di Mauro nei panni di Agata Mancuso, Gino Astorina in quelli di Matteo Lo Cicero e Barbara Gallo che è Santina Riccobono.

