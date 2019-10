Mai Stati Uniti: trama, cast e curiosità del film stasera in tv

Siete in cerca di una divertente commedia? Allora Mai Stati Uniti potrebbe fare al caso vostro. Il film del 2013, in onda stasera 4 ottobre 2019 alle 21.20 su Rai 3, è stato diretto da Carlo Vanzina, regista italiano noto per aver firmato tantissime pellicole di successo come Sapore di mare, Vacanze di Natale, Piccolo grande amore, Selvaggi, Febbre da cavallo – La mandrakata e In questo mondo di ladri.

L’esilarante lungometraggio segue le avventure di cinque perfetti sconosciuti che improvvisamente scoprono di essere figli dello stesso padre. Quest’ultimo ha lasciato per loro una cospicua eredità a patto però che esaudiscano il suo ultimo desiderio. Ma vediamo insieme la sinossi di Mai Stati Uniti!

Mai Stati Uniti: trama del film stasera in tv

Protagonisti di Mai Stati Uniti sono cinque estranei con caratteri e vite diverse. Tutti quanti però stanno vivendo una situazione economica ed esistenziale piuttosto delicata: Angela è una segretaria single tormentata dall’ansia e gli attacchi di panico, Antonio lavora come cameriere ma non ha più un soldo a causa del vizio del gioco e Nino è un disoccupato con un matrimonio fallito alle spalle. Ci sono poi anche Carmen la cui unica passione è lo shopping e Michele, giovane uomo cresciuto in uno zoo.

Un giorno i cinque perfetti sconosciuti vengono convocati da un notaio per la lettura del testamento di un certo Vanni Galvani. Giunti sul posto scoprono che quest’ultimo è il loro padre biologico che non hanno mai visto poiché non ha mai voluto responsabilità né legami stabili. Prima di morire però l’uomo ha deciso di lasciare tutte le proprie ricchezze in eredità ai figli a patto che le sue ceneri vengano sparse da tutti e cinque in un lago dell’Arizona. Inizia così il viaggio di Angela, Antonio, Nino, Michele e Carmen, mai stati uniti ma adesso loro malgrado insieme. Come succederà?

Il cast del film

In Mai Stati Uniti Vincenzo Salemme interpreta Antonio mentre Ambra Angiolini è Angela. Ricky Memphis veste i panni di Nino, Anna Foglietta quelli di Carmen e Giovanni Vernia è Michele.

Hanno partecipato al film Maurizio Mattioli nel ruolo di Oreste, Andrea Pittorino in quello di Roby e Paolo Bessegato che è il notaio Garbarino. Completano il cast Daniela Piperno nella parte della psicanalista e Katie Luddy in quella della ragazza al ranch.

Mai Stati Uniti: curiosità del film stasera in tv

Forse non tutti sanno che Mai Stati Uniti è il terzo film dei fratelli Vanzina girato negli USA dopo Vacanze in America e Sognando la California. Le località delle riprese sono state: Lago Powell, Monte Rushmore, Sud Dakota, Utah, Arizona, Aspen, Denver, Nevada, Las Vegas e Aprilia.

Inoltre il lungometraggio è stato distribuito da 01 Distribution e prodotto da Italian International Film e Rai Cinema. Infine Mai Stati Uniti in Italia al botteghino ha incassato nelle prime cinque settimane di programmazione ben 5,5 milioni di euro.

