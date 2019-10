Dove vedere Roma-Cagliari in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella settima giornata di campionato della Serie A 2019/2020 è Roma-Cagliari, che si disputerà domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma.

I padroni di casa della Roma devono rialzare la testa dopo il deludente pareggio di giovedì in Europa League. Gli austriaci del Wolfsberger infatti, fin qui autentica rivelazione del raggruppamento, hanno costretto i capitolini al pareggio in terra austriaca. Nonostante ciò la squadra allenata da Fonseca ha mantenuto la testa della classifica, condivisa proprio con i Lupi. In campionato invece l’inizio è stato tutto sommato positivo per i giallorossi, che possono comunque dare ancora molto di più nel tentativo di concludere in uno dei primi quattro posti e tornare di conseguenza in Champions League, dopo l’assalto fallito la scorsa stagione.

Dall’altra parte troviamo un Cagliari che, dopo le due sconfitte iniziali, ha invertito il trend vincendo tre partite consecutive e pareggiando l’ultima. La squadra sarda quest’anno ha più ambizioni del solito e questo primo scorcio di stagione lo ha confermato pienamente; ma sarà difficile, non tanto per la salvezza, quanto per un ulteriore grande passo in avanti, vista la folta concorrenza presente. Partita speciale questa per Nainggolan ma anche per Olsen, portiere che con gli isolani sta cercando di riscattare una stagione non positiva trascorsa con la Lupa lo scorso anno.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Florenzi; Dzeko

Allenatore: Fonseca

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

Allenatore: Maran

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Roma-Cagliari verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

