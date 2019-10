Dove vedere Torino-Napoli in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella settima giornata di campionato della Serie A 2019/2020 è Torino-Napoli, che si disputerà domenica 6 ottobre 2019 alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Torino.

Nuovo test di un certo livello per i padroni di casa del Torino, che dopo aver sconfitto il Milan nell’ultimo match casalingo, tornano ad ospitare una delle squadre più forti del campionato. Per i granata l’inizio stagione è stato altalenante, complici le tre vittorie a cui si vanno ad aggiungere anche tre sconfitte. Ma la squadra sembra poter lottare anche quest’anno per l’Europa, nonostante palesi qualche difficoltà di troppo. E’ sempre un match speciale questo per Walter Mazzarri, che si è consacrato come allenatore proprio sulla panchina azzurra tra il 2009 e il 2013, riuscendo anche a portarsi a casa una Coppa Italia.

Il Napoli non può permettersi di sbagliare questa partita. Infatti conquistare i tre punti significherebbe poter recuperare qualche punto ad Inter e/o Juventus, che si incroceranno pochi minuti dopo la fine del match dell’Olimpico. Una mancata vittoria potrebbe dunque significare un aumento del ritardo in classifica da una delle prime due classificate, al momento distanti quattro e sei punti. C’è anche da riscattare lo scialbo ed inaspettato pareggio arrivato in settimana in casa del Genk in Champions League: nonostante le differenze tecniche rispetto ai belgi, i partenopei non sono riusciti a sfondare, chiudendo il match a reti bianche. Infine c’è da segnalare la grana Insigne, con il capitano tenuto addirittura in tribuna nel match europeo per scelta tecnica.

Le probabili formazioni di Torino-Napoli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Lyanco; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti

Allenatore: Mazzarri

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Llorente, Mertens

Allenatore: Ancelotti

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Torino-Napoli sarà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

