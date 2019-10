Dove vedere Inter-Juventus in diretta streaming, tv e formazioni

Il posticipo della settima giornata di campionato della Serie A 2019/2020 è Inter-Juventus, che si disputerà domenica 6 ottobre 2019 alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

E’ finalmente giunto il grande giorno. L’Inter è chiamata all’esame più importante di questa sua grande prima parte di stagione: la capolista riuscirà a riconfermarsi tale oppure cederà il simbolo del primato? Contro il Barcellona in Champions League si è vista una grande Beneamata, capace di passare in vantaggio al Camp Nou e rischiare di chiudere la contesa già nel corso del primo tempo. Nella ripresa, tra decisioni arbitrali dubbie e un calo fisico-mentale è arrivata l’immeritata sconfitta, ma tutto sommato i nerazzurri si possono considerare soddisfatti per quanto fatto. Ora però c’è l’esame Juve e sappiamo bene cosa e quanto questo match significhi, al di là della classifica. Sarà amarcord per Antonio Conte, che sulla panchina bianconera si è consacrato vincendo tre scudetti consecutivi.

La stessa importanza a questa partita viene data ovviamente anche dalla Juventus, reduce dal facile successo casalingo in Champions ottenuto contro il Bayer Leverkusen e mai in dubbio per l’arco di tutto l’incontro. La squadra di Sarri deve stranamente inseguire i suoi avversari di giornata e dunque proveranno in ogni modo a sbancare San Siro come accaduto per l’ultima volta due stagioni fa a fine campionato in una partita che l’attuale tecnico juventino ricorda ancora bene. Vincere darebbe una scossa alla squadra, facendole recuperare la testa della classifica, ma soprattutto ridimensionerebbe forse le ambizioni degli eterni rivali.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku

Allenatore: Conte

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo

Allenatore: Sarri

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Inter-Juventus sarà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

