ZTE Blade 20 e A5: prezzo, uscita e caratteristiche tecniche

È arrivata anche la certificazione FCC per due smartphone sui quali sta lavorando la ZTE. I due modelli, probabilmente facenti parte della serie Blade, sarebbero pronti al lancio. Ma cosa dobbiamo aspettarci da due dispositivi mobili di questo tipo? Ecco un approfondimento sul prezzo, le caratteristiche tecniche e la data di lancio.

ZTE Blade 20: una panoramica del device

Il Blade 20 si presenta con un design di tendenza. Il modulo della fotocamera prevedrà tre sensori incastonati in una base quadrata. Lo smartphone possiede anche il sensore di impronte digitali, fisico, posizionato sul retro, avrà anche l’ingresso per il Jack da 3,5 mm, la porta USB Type-C e una batteria molto capiente da ben 5000 mAh con tanto di supporto alla ricarica rapida. Il sistema operativo sarà Android 9.0 Pie. Al momento le tempistiche di lancio sono sconosciute, solitamente quando arrivano le prime certificazioni vuol dire che lo smartphone sarebbe pronto ad entrare in scena. Sul prezzo non ci sono informazioni ufficiali, tuttavia si dovrebbe trattare di uno dispositivo mobile che rientra nella fascia medio-bassa.

Xiaomi Black Shark 2 Pro in uscita: prezzo probabile e possibili specifiche

ZTE Blade A5: le caratteristiche generali

Più tradizionale e forse non rientrante nemmeno nella fascia medio-bassa, il Blade A5 presenta una doppia fotocamera posteriore con posizionamento dei sensori in verticale. Dalle foto che emergono in seguito all’avvenuta certificazione FCC, abbiamo la presenza di un Jack Audio da 3,5 mm, una porta USB Type-C e una batteria da 3200 mAh. Anche su questo modello il sistema operativo sarà Android 9.0 Pie. Come per la versione 20, non ci sono informazioni sulla data di lancio. Il prezzo però dovrebbe essere più basso rispetto a quello del fratello maggiore, più equipaggiato e performante.

