Presa Diretta: servizi e anticipazioni di stasera in tv su Rai 3

Oggi 7 ottobre 2019 alle 21.45 su Rai 3 andrà in onda Presa Diretta. Il programma di approfondimento giornalistico, diretto da Andrea Bevilacqua e presentato da Riccardo Iacona, approda ad un nuovo appuntamento con scottanti temi d’attualità da analizzare.

Come di consueto, la trasmissione attraverso indagini, servizi speciali e inchieste cercherà di far luce sulle motivazioni alla base di alcuni fenomeni che preoccupano il pubblico italiano. Ma cos’ha in serbo per noi stasera Presa Diretta?

La nuova puntata di Presa Diretta sarà dedicata comparazione tra i livelli di sviluppo raggiunti nel nord e sud del nostro Paese. Grazie ad un’attenta analisi dei servizi di grande importanza come il sistema sanitario, la scuola, le infrastrutture, i trasporti e il turismo, il programma cercherà di scoprire quanto è grande il divario tra le diverse regioni e quali sono i punti di maggiore criticità. Il PIL infatti del sud Italia continua a scendere mentre Lombardia, Emilia Romagna e Veneto rimangono le regioni più ricche d’Europa.

Nonostante i dati allarmanti, il meridione vanta eccellenze nel settore della ricerca e nello sviluppo dell’industria e della tecnologia. Tuttavia Presa Diretta indagherà su come le problematiche che attanagliano il mezzogiorno influiscono negativamente sull’economia dell’intera Penisola generando malcontenti e tensioni. D’altra parte il nord necessita del sud per quanto riguarda il mercato interno e le materie prime.

Gli ospiti di stasera 7 ottobre e la rubrica Futuro Presente

A fornire maggiori informazioni e discutere sullo scottante tema del divario tra zone diverse dell’Italia ci penseranno gli ospiti di Presa Diretta. Questo lunedì giungeranno in studio: Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Deborah Cinquepalmi assessore alla Pubblica Istruzione di Taranto, Franco Guzzetti, assessore alle Infrastrutture di Melzo in Lombardia, e Isaia Sales, scrittore che ha dedicato numerosi studi alla questione meridionale. Infine ci saranno anche i ragazzi dell’Associazione DaSud impegnata in una lotta quotidiana contro le mafie.

Non mancherà poi a Presa Diretta la rubrica Futuro Presente che stasera parlerà dell’editing genetico, innovativa tecnica elaborata per sconfiggere alcune malattie e migliorare la qualità di alcuni prodotti agricoli. Come sarà il cibo nel mondo che verrà?

