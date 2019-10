Temptation Island VIP 2019: anticipazioni quinta puntata stasera 7 ottobre

La settimana si apre all’insegna delle brucianti gelosie e grandi passioni con Temptation Island Vip 2019. Il programma televisivo, in onda stasera 7 ottobre alle 21.20 su Canale 5, giunge al suo quinto appuntamento con ancora tanti colpi di scena e confessioni scioccanti.

Come nelle precedenti puntate, al timone della trasmissione ci sarà Alessia Marcuzzi che seguirà passo dopo passo il tormentato viaggio nei sentimenti che le coppie famose hanno deciso di affrontare per mettere alla prova la propria storia d’amore. Ma cos’ha in serbo per noi l’intrigante isola della tentazione?

Il clima è sempre più rovente sulla spiaggia di Temptation Island Vip 2019. Nonostante Alex Belli e Delia Duran siano stati gli ultimi a raggiungere l’isola, l’affascinante attore dallo sguardo profondo sembra non veder l’ora di abbandonare il programma. Tale pensiero si è rafforzato dopo visto un filmato in cui, molto probabilmente, qualche single ha flirtato con la sua dolce metà. Addirittura l’uomo, preso dalla foga, è scappato con l’intento di ricongiungersi con la partner anche se al momento non sappiamo se ci sia riuscito o meno.

Guai in vista a Temptation Island Vip anche per la coppia formata da Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Quest’ultima infatti sembra sempre più coinvolta da Valerio Maggiolini con il quale fin dall’inizio ha stabilito un rapporto speciale. A peggiorare le cose si aggiungerà un video in cui la donna è stata immortalata mentre dava un bacio al tentatore. Continua l’esperienza dolorosa di Temptation Island per Pago. Il cantante dovrà ancora una volta sopportare di vedere Serena Enardu assieme ad Alessandro Graziani. I due infatti hanno trascorso giorni romantici insieme tra nuotate, chiacchiere e abbracci. Cosa farà il fidanzato deluso? Tutto questo e molto altro stasera su Canale 5.

