Terremoto Catanzaro 7 ottobre 2019: danni e scuole evacuate. Il punto

Sciame sismico in atto a Catanzaro questa mattina, lunedì 7 ottobre 2019. Scuole evacuate e stop ai treni, ma non ci sono feriti da segnalare, né danni da registrare al momento. La situazione resta comunque di allerta, viste le 11 scosse registratesi nell’arco di circa 3 ore, molte delle quali, comunque, di lieve entità. Andiamo a vedere cosa è accaduto e sta accadendo in Calabria.

Terremoto Catanzaro 7 ottobre 2019: magnitudo e profondità

Erano le 8.11, quando la terra ha tremato nel territorio di Catanzaro. La scossa è stata segnalata come di magnitudo 4.0, con epicentro a Caraffa di Catanzaro, a pochi chilometri dal capoluogo di provincia. Successivamente si sono susseguite altre scosse di terremoto, ma di lieve entità e bassa magnitudo. Ecco l’elenco delle scosse sismiche avvenute nella zona da questa mattina, secondo le segnalazioni dell’Ingv.

Orario Magnitudo Profondità (Km) Zona 06:47:09 1.5 20 1 km NE Caraffa di Catanzaro (CZ) 08:11:32 4.0 27 2 km NW Caraffa di Catanzaro (CZ) 08:13:41 2.0 21 1 km NW Caraffa di Catanzaro (CZ) 08:41:20 1.6 21 5 km N Cortale (CZ) 08:50:42 1.3 21 2 km NW Caraffa di Catanzaro (CZ) 09:07:53 1.4 4 3 km NW Caraffa di Catanzaro (CZ) 09:34:23 1.3 10 2 km SW Settingiano (CZ) 10:41:05 1.8 10 2 km W Caraffa di Catanzaro (CZ) 10:43:46 1.9 17 2 km N Caraffa di Catanzaro (CZ) 10:55:05 1.5 20 1 km N Caraffa di Catanzaro (CZ) 11:20:04 2.2 23 1 km W Caraffa di Catanzaro (CZ)

Non ci sono danni né feriti

Numerose sono state le chiamate alla centrale operativa della Protezione Civile: il terremoto è stato avvertito non solo nell’area di Catanzaro, ma anche in quella di Lamezia e Cosenza, nonché nella zona della Sila. Scuole evacuate e poi chiuse per via precauzionale, mentre anche il traffico ferroviario, sempre in via cautelare, è stato sospeso su alcune tratte della Regione (Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido, tratta Simeri-Soverato sulla linea Crotone-Roccella e Nocera-Vibo Valentia sulla linea Paola-Rosarno).

Al momento non si segnalano danni a persone o a cose e non ci sono feriti. L’area colpita dalle scosse resta comunque ancora sotto monitoraggio.

