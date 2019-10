Rambo III: trama, cast e anticipazioni con Sylvester Stallone

Siete in cerca di un grande classico del cinema? Allora Rambo III potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 1988, in onda stasera 7 ottobre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Peter MacDonald, regista noto al grande pubblico per opere come Pioggia di soldi, La storia infinita 3, The Legionary – Fuga all’inferno e The Lost Empire.

Il lungometraggio ad alta tensione, prodotto da Carolco Pictures e distribuita da Columbia TriStar, rappresenta il terzo film della saga dedicata al coraggioso e implacabile John Rambo. Ma quali pericoli dovrà affrontare questa volta l’eroe?

Il veterano di guerra Rambo si trova in un monastero buddista in Thailandia dove trascorre il tempo aiutando la tranquilla comunità del posto. La pace però è destinata a durare poco e infatti ben presto giunge sul posto Samuel Trautman. Quest’ultimo, colonnello ed ex superiore del protagonista, prova a convincere l’uomo a partecipare ad un’operazione contro militari sovietici che stanno compiendo brutali crimini in Afghanistan. Questa volta però il soldato rifiuta ma Trautman decide di portare a termine la missione anche senza il soldato migliore. Sfortunatamente le cose si complicano e i nemici dopo aver sterminato la squadra di americani rapiscono Samuel per farlo interrogare dal terribile sovietico Zaysen e dal suo fidato collaboratore Kourov.

Venuto a sapere della cattura di Trautman, Rambo ottiene il permesso di mettere in atto un tentativo di salvataggio in solitaria e immediatamente parte per la pericolosa impresa. Giunto sul posto non sarà però facile per l’eroe sottrarre se stesso e il suo ex superiore alla morte. Riuscirà a portare a termine il proprio compito il veterano di guerra?

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Sylvester Stallone che interpreta John Rambo. Richard Crenna veste i panni di Samuel Trautman e Marc de Jonge quelli di Col. Zaysen.

Hanno partecipato al film anche Kurtwood Smith nel ruolo di Robert Griggs e Spiros Focás in quelli di Masoud. Infine Sasson Gabai recita la parte di Mousa Ghani, Doudi Shoua quella di Hamid, Randy Raney è Kourov e Marcus Gilbert è Tomask.

