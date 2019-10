Netflix su Sky: costo, quando arriva e come vedere il canale

Da Sky a Netflix, semplicemente cambiando canale: di questa novità se ne parlava già da un po’, ma ormai è arrivata l’ufficialità e così il catalogo della piattaforma streaming sarà presto disponibile anche agli abbonati Sky. L’accordo è stato già avviato nel Regno Unito e a breve (molto a breve) sarà realtà anche da noi: i inizierà infatti il 9 ottobre. Ma come si accede e quanto costa il pacchetto? Andiamo a rispondere.

Netflix su Sky: come funziona

I detentori del decoder Sky Q potranno passare dall’interfaccia Sky a quella Netflix restando sostanzialmente sulla stessa “lunghezza d’onda”. Sarà un’opzione supplementare disponibile nella nuova offerta Intrattenimento Plus, che ovviamente risulterà disponibile solo ed esclusivamente per gli abbonati Sky Q. Il pacchetto comprende il piano Netflix Standard, che offre qualità HD e possibilità di vedere i contenuti su 2 schermi contemporaneamente.

Netflix su Sky: quanto costa

Per quanto riguarda i prezzi c’è invece da fare un discorso diverso. Gli abbonati ai pacchetti Sky Tv e Sky Famiglia potranno godere dei nuovi contenuti Netflix pagando 9,99 euro in più in fattura. Chi invece è abbonato solo al pacchetto Sky Tv il costo lievita a 15,99 euro in più.

Come abbiamo anticipato il pacchetto è quello Standard, ma ci saranno anche alcuni fortunati che potranno avere accesso a Netflix Premium e visualizzare i contenuti in qualità 4K e su 4 display contemporaneamente. Tale offerta, però, è disponibile solo ed esclusivamente per gli abbonati Sky Q Platinum.

“Annunciamo l’inserimento di Netflix nell’offerta di Sky Q, perché l’aggregazione è fondamentale”, dicono da Sky”, dato che il consumatore ha di fronte un’offerta gigantesca di contenuti, un aggregatore che lo aiuti è fondamentale perché facilita la vita”. Come per Dazn, dunque, l’accordo con la piattaforma streaming mira a una reciproca intenzione: quella di accorpare più contenuti al fine di offrire dei bundle ed estendere così la propria utenza.

Come accedere al canale

Come accedere al canale? Gli abbonati a Sky Q che hanno attivo il pacchetto Famiglia, a partire da mercoledì 9 ottobre, potranno recarsi nella sezione Serie Tv – Netflix e opzionare Intrattenimento Plus (raggiungibile anche tramite comando vocale). A questo punto bisognerà seguire la procedura guidata sullo schermo e inserire l’apposito PIN per effettuare l’acquisto. Una volta effettuato questo passaggio, si riceveranno una e-mail e un messaggio video che confermeranno l’adesione al piano di Netflix.

