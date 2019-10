Roger Waters. Us + Them: trama, cast e anticipazioni documentario

L’attesa è finita, Roger Waters. Us + Them è finalmente approdato sul grande schermo. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche il 7, 8 e 9 ottobre, è stata diretta dallo stesso cantante protagonista del documentario assieme a Sean Evans.

L’emozionante lungometraggio, distribuito dalla Nexo Digital, trasporta il pubblico nelle avventure musicali tra il 2017-2018 del compositore e storico membro dei Pink Floyd. Ma cos’ha in serbo per noi l’opera?

Come già detto in apertura di articolo, Us + Them è in programmazione nelle sale il 7,8 e 9 ottobre 2019. Un’esperienza unica, densa di emozioni, queste le caratteristiche principali del documentario che porta sul grande schermo l’eccezionale tour del grande musicista Roger Waters. Un percorso iniziato nel 2017 a Kansas City, in Missouri che è poi proseguito attraverso il Nord America, l’Australia, la Nuova Zelanda, l’Europa e l’America Latina. L’ultima esibizione ha avuto luogo nel dicembre 2018 a Monterrey, in Messico.

Un’occasione imperdibile per sperimentare e vivere in prima persona le incredibili performance dell’artista noto per la straordinaria produzione audiovisiva dei suoi concerti. The Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here, non solo tutti i più grandi successi dei Pink Floyd ma anche i brani di This The Life We Really Want? il nuovo album di Roger Waters.

Il cast del documentario al cinema

Protagonista del documentario Us + Them è il cantante Roger Waters. Hanno partecipato al documentario anche: Dave Kilminster alla chitarra, Jon Carin al piano, i chitarristi Gus Seyffert e Jonathan Wilson e Drew Erickson che suona il piano.

Completano il cast Ian Ritchie al sassofono, Bo Koster al piano, Joey Waronker che suona le percussioni e i coristi Jess Wolfe e Holly Laessing.

