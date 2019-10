Cartabianca e Dimartedì: ospiti e argomenti di stasera 8 ottobre 2019

Oggi 8 ottobre 2019 torna il consueto appuntamento con Cartabianca e Dimartedì. I due programmi televisivi, presentati rispettivamente da Bianca Berlinguer su Rai 3 e Giovanni Floris su La7, anche questa settimana affronteranno scottanti temi d’attualità.

Attraverso servizi speciali, interviste, collegamenti e sondaggi, entrambi i talk show proveranno a far luce sulle principali cambiamenti politici, economici e sociali in atto nel nostro Paese. Ma che cosa hanno in serbo per noi Cartabianca e Dimartedì?

Cartabianca: ospiti e argomenti di stasera 8 ottobre 2019

Il martedì si apre all’insegna dell’attualità politica con la nuova puntata di Cartabianca. Argomento centrale del talk show, in onda oggi 8 ottobre 2019 alle 21.20 su Rai 3, sarà l’equilibrio del governo appena nato che sembra dare i primi segni di debolezza. In questi giorni infatti i nostri rappresentanti hanno avuto i primi screzi per quanto riguarda il delicato tema della manovra economica. Si dibatterà poi dell’eventuale taglio dei parlamentari con un nuova legge elettorale ancora dai contorni incerti. Non mancheranno poi pronostici sulle strategie che adotterà l’opposizione e la maggioranza in vista delle elezioni regionali.

Cartabianca tramite servizi, interviste e collegamenti, dedicherà ampio spazio anche allo sbarco dei migranti a Lampedusa che infiamma e divide il popolo italiano. Infine giungeranno in studio ospiti speciali che offriranno il proprio punto di vista su temi affrontata nel corso della serata. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Rai 3.

Cartabianca: lo streaming e i social

Cartabianca, al passo con i temi, utilizza i social network per i comunicare con i telespettatori. Il programma infatti ha un profilo ufficiale Facebook e Instagram.

È possibile inoltre seguire il talk show in streaming su Rai Play tramite la sezione dirette e sulla stessa piattaforma sono presenti anche le puntate precedenti.

Dimartedì: ospiti e argomenti di stasera 8 ottobre 2019

Dimartedì torna a duellare con Cartabianca nella gara degli ascolti. La trasmissione proverà a superare la sua rivale approfondendo e analizzando argomenti che stanno particolarmente a cuore al pubblico italiano. La puntata sarà dedicata in gran parte alla politica e in particolar modo al complicato e insidioso percorso che sta affrontando la maggioranza. Il talk show indagherà anche sul comportamento dell’opposizione e sul futuro del nostro governo.

Attraverso servizi, collegamenti e interviste si dibatterà poi su temi d’economia, finanza, lavoro e società. Non mancheranno poi a Dimartedì ospiti speciali, i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira di Gene Gnocchi.

Dimartedì: lo streaming e i social

Dimartedì, proprio come Cartabianca, interagisce con i telespettatori tramite i social network. La trasmissione ha infatti un profilo Twitter e Facebook ufficiale.

Inoltre le puntate del talk show sono disponibili in streaming sul sito de La7 dal giorno dopo la messa in onda del programma.

