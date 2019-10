Bangla: trama, cast e anticipazioni del film stasera in prima tv Rai 2

Siete in cerca di una commedia che sappia divertivi ma anche emozionarvi? Allora Bangla potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in onda in prima tv oggi 8 ottobre 2019 alle 21.20 su Rai 2, è stata diretta e interpretata da Phaim Bhuiyan, attore, regista e sceneggiatore italiano.

L’esilarante lungometraggio, distribuito da Fandango, ha vinto un premio ai Nastri d’Argento e in Italia al botteghino ha incassato ben 192 mila euro ed è presente anche sulla piattaforma TimVision. Ma qual è la sinossi di Bangla?

Phaim è un simpatico ventiduenne bengalese nato in Italia che vive a Roma. Il ragazzo abita nel quartiere Torpignattara assieme alla sua famiglia composta dal padre con grandi sogni e ideali, la madre vecchio stampo e molto rispettosa delle tradizioni e la sorella in procinto di sposarsi. In cerca di nuovi stimoli, il giovane uomo trascorre le sue giornate lavorando come steward in un museo per poi incontrarsi con il suo amico pusher Matteo o suonare con la sua band Moon Star Studio.

Con la speranza di farsi notare, il gruppo spesso si esibisce in locali della zona e, proprio in uno di questi, una sera Phaim conosce la bella e affascinante Asia. Il protagonista di Bangla immediatamente si innamora della ragazza che sembra ricambiare il sentimento. Tuttavia ben presto l’artista dovrà prendere una decisione importante: partire assieme alla sua famiglia che vuole trasferirsi a Londra o restare a in Italia con i compagni d’avventure e la sua dolce metà.

Il cast del film

Protagonista di Bangla è Phaim Bhuiyan. Carlotta Antonelli veste i panni di Asia e Simone Liberati quelli di Matteo.

Hanno partecipato al film anche Pietro Sermonti nel ruolo del padre di Asia e Shaila Mohiuddi in quello della sorella di Phaim. Completano il cast Nasima Akhter nella parte della madre di Phaim e Rishad Noorani in quella del padre di Phaim.

