Gli Angeli Nascosti di Luchino Visconti: trama e anticipazioni documentario

Amanti della settimana arte l’attesa è finita, a breve approderà sul grande schermo Gli Angeli Nascosti di Luchino Visconti. La pellicola del 2008, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 10 ottobre 2019, è stata diretta da Silvia Giulietti, direttore della fotografia, sceneggiatrice e regista nota al grande pubblico per opere come Partisan Kids, Ethnicus, Salvare Procida e Feed the Peace.

Le emozionanti musiche del documentario, prodotto da IFRAME e distribuito da Distribuzione Indipendente, sono a cura di Rocco De Rosa, pianista e compositore lucano, che tramite le sue melodie riesce a trasportare il pubblico in una magica e incantata atmosfera. Ma qual è la sinossi de Gli Angeli Nascosti?

Gli Angeli Nascosti di Luchino Visconti: trama e anticipazioni documentario

Come già detto in apertura di articolo, Angeli Nascosti sarà in programmazione nelle sale dal 10 ottobre 2019. Il lungometraggio ci porta alla scoperta di Luchino Visconti, sia come uomo che come regista. Seguiamo il grande artista attraverso il punto di vista di coloro che hanno avuto l’onore di lavorare a stretto contatto con lui e grazie ad immagini inedite provenienti dall’archivio di Mario Tursi, fotografo che ha seguito il conte di Lonate Pozzolo in tutto il suo percorso professionale.

Filmati esclusivi, inquadrature perfette, emozionanti testimonianze e reperti storici, un lavoro incredibile nato grazie agli Angeli Nascosti del regista ovvero gli operatori di Visconti che hanno messo in gioco tutte le proprie capacità per restituire un ritratto veritiero del genio lombardo scevro da dogmatismi e giudizi. Un progetto volto anche ad illustrare le opere, il pensiero e le interpretazioni che nel corso degli anni gli studiosi hanno elaborato analizzando ogni dettaglio dei suoi capolavori. Un viaggio senza fine in cui ad ogni sguardo si scopre qualcosa di nuovo, inaspettato e straordinario.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it