Gemini Man: trama, cast e anticipazioni del film al cinema. Quando esce

Siete in cerca di un film d’azione che sappia anche emozionarvi? Allora Gemini Man potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 10 ottobre 2019, è stata diretta da Ang Lee, regista taiwanese noto al grande pubblico per opere come Ragione e sentimento, Tempesta di ghiaccio, La tigre e il dragone, Hulk, I segreti di Brokeback Mountain e Vita di Pi.

Il lungometraggio dai toni drammatici, distribuito da 20th Century Fox Italia e sceneggiato da Jonathan Hensleigh, Darren Lemke, Andrew Niccol e David Benioff, racconta la storia di un assassino alle prese con il suo clone di venticinque anni più giovane di lui. Ma qual è la sinossi di Gemini Man?

Come già detto in apertura di articolo, Gemini Man sarà in programmazione nelle sale dal 10 ottobre 2019. Protagonista del film è Henry Brogan, killer professionista che oramai ha alle spalle una lunga carriera. Dopo aver passato anni ad uccidere testimoni scomodi e altri bersagli di una potente organizzazione criminale, il sicario sente che è giunto l’ora di mettere fine al suo percorso lavorativo. Sicuro che sia la scelta giusta, l’uomo comunica le sue intenzioni ai superiori che però non vogliono in nessun modo perdere il miglior assassino di sempre.

Fallito il tentativo di convincere Henry a ritornare sui suoi passi, il suo capo architetta un piano ai limiti dell’inverosimile per ottenere ciò che vuole. Preleva infatti un campione di DNA del killer e crea un clone di venticinque anni più giovane di lui. Al gemello viene affidata una missione molto particolare: eliminare Brogan. Al cospetto di una sua versione ma più forte e d’età inferiore, sarà difficile per il protagonista di Gemini Man sottrarsi alla morte poiché il suo avversario, come facilmente intuibile, prevede tutte le sue mosse. Riuscirà l’ex sicario a salvarsi?

Il cast del film al cinema

Protagonista di Gemini Man è Will Smith che interpreta Henry Brogen / Junior. Mary Elizabeth Winstead veste i panni di Danny Zakarewski e Clive Owen quelli di Clayton Verris.

Hanno partecipato al film anche Benedict Wong nel ruolo del barone, Ralph Brown in quello di Del Patterson e Linda Emond che è Janet Lassiter. Infine Douglas Hodge recita la parte di Jack Willis, E. J. Bonilla quella di Marino e Ilia Volok è Yuri Kovacs. Completano il cast di Gemini Man Theodora Miranne nei panni di Kitty e Tim Connolly in quelli dell’agente.

