Amici celebrities 2019: ospiti e anticipazioni di stasera 9 ottobre

Questa settimana Amici celebrities 2019 si apre all’insegna delle grandi novità. La trasmissione infatti, fino ad ora andato in onda il sabato, sposta la sua programmazione al mercoledì sera. L’appuntamento quindi con l’emozionante spettacolo è fissato per oggi 9 ottobre alle 21.20 su Canale 5.

Lo spin-off del noto show di Maria De Filippi approda alla quarta puntata con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente. In un’atmosfera allegra e spensierata, assisteremo alle performance artistiche dei concorrenti che hanno deciso di mettersi in gioco per dimostrare il proprio talento. Ma cos’ha in serbo per noi Amici celebrities?

Le novità di Amici celebrities non si fermano al cambio di programmazione dal sabato al mercoledì. Da stasera infatti Maria De Filippi passerà il testimone a Michelle Hunziker che d’ora in poi sarà al timone dello spettacolo. La giuria invece, composta da Ornella Vanoni, Giulio Peparini e Platinette, potrà contare su Giulio Scarpati che per l’occasione siederà sulla famosa poltrona rossa. Inoltre tornerà in gioco Ciro Ferrara dopo aver aver duellato e vinto la sfida contro Joe Bastianich.

La prima manche di Amici Celebrities si concluderà con il trionfo della squadra guidata da Giordana Angi. La seconda vedrà al primo posto il gruppo capitanato da Alberto Urso e si contenderanno il posto tra i banchi della scuola più famosa d’Italia Massimiliano Varrese e Francesca Manzini. Sarà proprio quest’ultima ad essere eliminata e in lacrime abbandonerà il programma. Non mancheranno poi ospiti speciali che arricchiranno ulteriormente la trasmissione con emozionanti performance artistiche. Tra poche ore giungeranno in studio: il rapper Fred De Palma, l’ex allievo di Amici Riccardo Marcuzzo e il comico Andrea Pucci. Tutto questo e molto altro su Canale 5 dalle 21.20.

