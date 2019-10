Nuova Fiat Punto 2020: fusione con Renault, come potrebbe essere

La Punto, storica autovettura della casa torinese, è di recente uscita di scena. Dopo numerose generazioni è arrivato l’annuncio qualche mese fa del mancato rinnovo del modello. Oggi arriva però una nuova indiscrezione; la fusione tra FCA e PSA potrebbe permettere la realizzazione del veicolo sul pianale della Renault Clio. Una macchina adorata dagli italiani ma non solo. Scopriamo come potrebbe essere realizzata.

Nuova Fiat Punto 2020: come potrebbe essere

Per ora non ci sono altre informazioni, non si sa quindi quale aspetto potrà avere la nuova automobile né tantomeno se sarà elettrica e quale sarà o meno la sua potenza. Fatto sta che, negli scorsi mesi, molti render sono circolati per il web. Secondo questi teaser l’autovettura avrà forme più tondeggianti e sarà più schiacciata verso il basso e molto più ampia. Le forme, in qualche modo, andrebbero a coincidere con quella che è la Clio oggi. La Punto, macchina dei record nelle vendite, potrebbe ritornare ad essere un punto cruciale della produzione automobilistica della casa italiana, grazie proprio alla fusione col gruppo francese.

Nuova Fiat Punto 2020: gli altri progetti

FCA non ha solo la nuova Punto tra i possibili progetti del futuro. A breve verrà lanciata sul mercato la 500e. Lo stabilimento di Mirafiori aumenterà la sua produzione grazie a questa vettura, la quale arriverà in Europa tra pochi mesi e che è già disponibile in California. La mobilità elettrica diventa così, centrale, grazie anche alla Fiat Centoventi che desta non poche curiosità. Le indiziate per continuare questa progettualità sono la Panda e la nuova Punto.

Francesco Somma

