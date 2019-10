Il diritto di contare: trama, cast e storia vera del film stasera in tv Rai 1

Stasera 9 ottobre 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Il diritto di contare. La pellicola statunitense del 2016 è stata diretta da Theodore Melfi, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico noto al grande pubblico per opere come The Story of Bob, The Beneficiary, I Want Candy e St.Vincent.

L’emozionante lungometraggio, prodotto da Chernin Entertainment e Fox 2000 Picture, è ispirato ad una storia vera e ha ricevuto ben tre candidature ai Oscar e due ai Golden Globe. Ma qual è la sinossi del film?

Il diritto di contare: trama

Virginia, 1960. Imperversa la segregazione razziale che restringe i diritti civili delle persone di pelle nera. È proprio la legge a non permettere a questi ultimi di vivere con i bianchi separando ogni attività quotidiana. Le vittime di questo assurdo sistema possono usufruire solo delle strutture costruite appositamente per loro e persino servizi come bagni, mense, sale d’attesa e i bus sono ben distanti da quelli utilizzatE dalla popolazione privilegiata.

In un clima di violenza, soprusi e tensioni continue, i neri sono sfruttati fino all’inverosimile con orari di lavoro massacranti e paghe misere. Trattati come se non avessero il diritto di contare, aspirare ad una vita migliore sembra un sogno irrealizzabile. La situazione non è diversa alla Nasa che utilizza due pesi e due misure a seconda del colore della pelle. Inoltre anche nell’agenzia governativa i servizi igenici, aree di ristoro ed altre sale per le persone considerate inferiori sono lontane da tutto. A stravolgere le convinzioni e i pregiudizi degli colleghi bianchi ci penseranno la matematica e fisica Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, tre donne nere di straordinaria intelligenza reclutate dalla Nasa che, assieme ad altre afroamericane allenate al calcolo, elaboreranno una brillante variabile che permetterà di inviare un uomo in orbita e poi sulla Luna.

La storia vera del film stasera in tv su Rai 1

Forse non tutti sanno che Il diritto di contare è basato su libro Hidden Figures: The Story of the African-American Women Who Helped Win the Space Race di Margot Lee Shetterly. L’opera racconta la storia vera della matematica Katherine Johnson che con coraggio e determinazione sfidò l’imperante sessismo e razzismo di quegli anni tracciando le traiettorie per il Programma Mercury e la celebre missione Apollo 11.

Il diritto di contare: il cast del film

In Il diritto di contare Taraji P. Henson interpreta Katherine Johnson mentre Octavia Spencer è Dorothy Vaughan. Janelle Monáe veste i panni di Mary Jackson, Kevin Costner quelli di Al Harrison e Kirsten Dunst è Vivian Mitchell. Inoltre Jim Parson ricopre il ruolo di Paul Stafford, Glen Powell quello di John Glenn e Mahershala Ali che è Jim Johnson.

Hanno partecipato al film anche Aldis Hodge nella parte di Levi Jackson, Donna Biscoe in quella di Joylette Coleman e Maria Howell che è Miss Summer. Ariana Neal è Joylette Johnson, Saniyya Sidney interpreta Constance Johnson e Zani Jones Mbayise è Kathy Johnson. Completano il cast de Il diritto di contare Kimberly Quinn nei panni di Ruth, Olek Krupa in quelli di Karl Zielinski e J.F. Kennedy grazie ai filmati in archivio.

