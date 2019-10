Dove vedere Germania-Argentina in diretta streaming e tv in chiaro

Amichevole di lusso stasera, mercoledì 9 ottobre 2019: allo Westfalen Stadium di Dortmund (noto anche come Signal Iduna Park) si giocherà infatti Germania-Argentina, incontro che vedrà scontrarsi molte conoscenze del calcio italiano. Per chi non volesse perdersi lo spettacolo, pur trattandosi di un amichevole ma sempre di prestigio è, la buona notizia è che il match sarà trasmesso in diretta tv anche in chiaro. Andiamo a vedere dove vedere la partita Germania-Argentina e le probabili formazioni che scenderanno in campo, senza dimenticare il resoconto degli ultimi precedenti.

Germania-Argentina: diretta tv e streaming, dove vedere la partita

Germania-Argentina sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 20, per la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Paganin. Pertanto, basterà sintonizzarsi su Canale 20 del Digitale Terrestre per godersi l’amichevole in diretta: appuntamento fissato per le ore 20.45.

Per chi non potesse gustarsi la partita davanti al televisore, il match sarà trasmesso in diretta live streaming su sportmediaset.it. Altrimenti sarà possibile anche scaricare l’app Sportmediaset, che ricordiamo essere gratuita e supportata da tutti i sistemi operativi.

Germania-Argentina: le probabili formazioni

Così dovrebbero scendere in campo questa sera le nazionali di Germania e Argentina.

Germania (4-2-3-1): Ter Stegen; Klostermann, Sule, GInter, Halstenberg; Kroos, Kimmich; Havertz, Reus, Gnabry; Werner. All : Loew.

(4-2-3-1): Ter Stegen; Klostermann, Sule, GInter, Halstenberg; Kroos, Kimmich; Havertz, Reus, Gnabry; Werner. : Loew. Argentina (4-1-4-1): Musso; Foyth, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Paredes; Acuna, De Paul, Pereyra, Ocampos; Lautaro Martinez. All: Scaloni.

I precedenti

Gli ultimi due precedenti della sfida tra Germania e Argentina risalgono a ormai 5 anni fa. Il 13 luglio 2014 si giocò la finale di Coppa del Mondo in Brasile. In finale ci arrivarono Germania e Argentina, che ai tempi regolamentari chiusero sullo 0-0. Un gol di Goetze al 113’ del secondo tempo supplementare, regalò la vittoria e l’ambito trofeo ai tedeschi.

Gli argentini si “vendicarono” due mesi più tardi, in un’amichevole giocata il 3 settembre dello stesso anno. I sudamericani vinsero quel match per 4-2: per i tedeschi andarono a segno Schurrle e Gotze, mentre i marcatori argentini furono Aguero, Lamela, Federico Fernandez e Di Maria.

