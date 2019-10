La verità: trama, cast e anticipazioni del film al cinema. Quando esce

L’attesa è finita, mancano poche ore all’esordio sul grande schermo de La verità. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 10 ottobre 2019, è stata diretta da Hirokazu Kore’eda, regista, sceneggiatore e montatore giapponese noto al grande pubblico per opere come Distance, Nessuno lo sa, Father and Sister, Ritratto di famiglia con tempesta e Un affare di famiglia.

La fotografia del film drammatico è a cura di Eric Gautier mentre le musiche sono di Alexei Aigui. L’emozionante lungometraggio è stato presentato in concorso alla settantaseiesima edizione del Festival di Venezia dedicato alla Settima Arte. Ma qual è la sinossi de La verità?

La verità: trama e anticipazioni del film al cinema. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, La verità sarà in programmazione nelle sale dal 10 ottobre 2019. Il film mette in scena il burrascoso rapporto tra Fabienne, celebre attrice francese che ha collezionato nella sua carriera un successo dopo l’altro, e la figlia Lumir, sceneggiatrice partita da giovane alla volta di New York proprio per sfuggire all’ingombrante figura della donna che ha sempre messo al primo posto se stessa. Lontane e in continuo conflitto, nulla sembra poter cambiare l’idea che hanno l’una dell’altra.

Quando viene pubblicata la biografia di Fabienne, Lumir decide di tornare a Parigi con il marito e il figlio per rivedere la madre. Ben presto però nel cuore delle due donne riemergono rancori, verità nascoste e risentimenti ma mai sopiti.

Il cast del film

In La verità Catherine Deneuve interpreta Fabienne mentre Juliette Binoche è Lumir. Ethan Hawke veste i panni di Hank e Ludivine Sagnier quelli di Amy.

Hanno partecipato al film anche Clémentine Grenier nel ruolo di Charlotte, Manon Clavel in quello Manon e Alain Libolt che è Luc. Completano il cast Maya Sansa, Christian Crahay nella parte di Jacques e Roger Van Hool in quella di Pierre.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it