Il giovedì sera si apre all’insegna del divertimento con Eurogames 2019. Il programma televisivo, in onda oggi 10 ottobre alle 21.20 su Canale 5, approda al suo quarto appuntamento avvicinandosi sempre di più alla fine del suo percorso.

Come di consueto, al timone dello spettacolo ci saranno Ilary Blasi e Alvin che, in un’atmosfera allegra e spensierata, presenteranno le nazioni in gara e commenteranno gli esilaranti prove che i concorrenti dovranno affrontare per accumulare punti. La settimana scorsa è stata la Germania, rappresentata per l’occasione da Colonia, a strappare la vittoria mentre il nostro Paese si è fermato alla quinta posizione. Ma cosa hanno in serbo per noi gli Eurogames?

Eurogames 2019: anticipazioni Giochi Senza Frontiere stasera

Poche ore ci separano dalla quarta puntata di Eurogames 2019. Stasera si sfideranno: Norimberga per la Germania, San Felice per l’Italia, la Grecia con Atene, Gniezno per la Polonia, la Russia con Ekaterinburg e Manforte in rappresentanza della Spagna. Allegria e competizione, queste le caratteristiche della trasmissione che ha come scopo principale quello di divertire il pubblico e rafforzare quel sentimento di unione tra le nazioni troppe volte trascurato. Tornano quindi le esilaranti prove che i concorrenti cercheranno di superare nel miglior modo possibile così da accumulare punti.

A valutare le performance ci penserà la giuria degli Eurogames capitanata da Juri Chechi, ex ginnasta medaglia d’oro olimpica. Mentre è riconfermato l’appuntamento con Fil Rouge, Pallodromo e Muro dei campioni, tra i sei nuovi giochi spicca quello della Tempesta. Per superare quest’ultima i partecipanti dovranno travestirsi da antichi greci e affrontare le intemperie del Mar Egeo, saltando da un’isola all’altra per raggiungere la fine del percorso e costruire la colonna della propria nazione nel minor tempo possibile. Le squadre poi potranno decidere se utilizzare o meno per questa sfida il jolly così da raddoppiare il punteggio. Tutto questo e molto altro su Canale 5 dalle 21.20.

