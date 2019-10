Un passo dal cielo 5: trama e anticipazioni quinta puntata 10 ottobre

Oggi 10 ottobre 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Un passo dal cielo 5. La fortunata fiction televisiva, diretta da Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà e Jan Maria Michelini, approda al suo quinto appuntamento con ancora tante inaspettate rivelazioni e scioccanti scoperte.

Nella precedente puntata Vincenzo ha dovuto far chiarezza sui sentimenti che prova per Valeria. Francesco invece, pur continuando con determinazione la ricerca del figlio, finalmente ha raggiunto un equilibrio con Emma che però viene subito messo in pericolo da una sconvolgente notizia. Ma cos’ha in serbo per noi A un passo dal cielo?

Nella quinta puntata di A un passo dal cielo, intitolata I figli di Deva, la tranquillità raggiunta da Francesco viene sconvolta da un’importante scoperta: il bambino di Neri potrebbe potrebbe trovarsi nei dintorni. Quando infatti a San Candido viene ritrovato il corpo senza vita di un’ex adepta della setta di Kroess poi tornata in quei luoghi per cercare il suo piccolo, l’uomo si convince che anche il suo si trovi da qualche parte tra le montagne. Passo dopo passo il comandante della Guardia Forestale mette in insieme gli indizi e inizia a sospettare che il figlio che sta tanto cercando è Leonardo, il più giovane della famiglia Moser.

Nel frattempo Emma, nonostante il desiderio di diventare madre, si trova davanti ad una scelta molto importante: abortire per potersi operare subito o continuare la gravidanza e rimandare l’intervento. Intanto Vincenzo ha un confronto diretto con Eva, tornata in città per vedere Carmela, che cambierà le sorti della loro famiglia. Ma le novità per i protagonisti di Un passo dal cielo 5 non finiscono qui. Segreti inconfessabili emergeranno dal passato di Isabella e la madre Adriana.

