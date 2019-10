Dove vedere Irlanda-Italia U21 in diretta streaming e tv. Le formazioni

Si accendono i riflettori a Dublino questa sera, giovedì 10 ottobre 2019, alle ore 21.05. Nella capitale irlandese, infatti, si giocherà Irlanda-Italia U21, gara valida per le qualificazioni agli Europei. L’Irlanda è una squadra in forma e al momento è a punteggio pieno nel gruppo A (3 vittorie su 3 gare), mentre l’Italia viene da un facile 5-0 sul Lussemburgo. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro sul servizio pubblico. Andiamo a dare un’occhiata alle probabili formazioni.

Irlanda-Italia U21: le probabili formazioni

Ecco come dovrebbero scendere in campo le nazionali U21 di Irlanda e Italia questa sera.

Irlanda (4-4-2): Kelleher; O’Connor, Masterson, O’Seha, Ledwidge; Mandroiu, Conventry, Molumby, Elbouzedi; Parrott, Afolabi. ALL : Kenny.

Italia (4-3-3): Plizzari; Del Prato, Bastoni, Marchizza, Luca Pellegrini; Locatelli, Tonali, Carraro; Kean, Pinamonti, Scamacca. ALL : Nicolato.

Arbitro: Stegemann (GER).

L’unico possibile dubbio per Nicolato al momento è nel reparto offensivo: infatti, al posto dell’annunciato Pinamonti, potrebbe giocare Cutrone.

Irlanda-Italia U21: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Irlanda-Italia Under 21 sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai3 alle ore 21.05. Per chi fosse interessato al match ma non può assistervi davanti a una tv, potrà sempre sintonizzarsi tramite PC, smartphone o tablet sulla piattaforma streaming del servizio pubblico, Rai Play.

Maglia Italia verde: perché cambia colore contro la Grecia

La classifica del Gruppo A

Come scritto in precedenza l’Irlanda guida la classifica a punteggio pieno (3 vittorie su 3 partite giocate, 7 gol fatti e 1 subito). Segue l’Islanda con 2 vittorie su 2 gare, mentre al terzo posto c’è l’Italia, che però finora ha giocato solo contro il Lussemburgo, vincendo 5-0. Ancora a 0 punti la Svezia, l’Armenia (contro cui l’Italia giocherà il prossimo lunedì) e il Lussemburgo. Di queste ultime tre squadre, solo il Lussemburgo ha giocato 3 partite, mentre l’Armenia ha disputato 2 incontri e la Svezia 1 (sabato è atteso l’incontro con l’Islanda).

