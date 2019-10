Non succede ma se succede: cast completo, trama e curiosità del film

Siete in cerca di una spiritosa commedia? Allora Non succede ma se succede potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 10 ottobre 2019, è stata diretta da Jonathan Levine, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per opere come All the Boys Love Mandy Lane, How to Make It in America, 50 e 50, Warm Bodies e Sballati per le feste!

L’esilarante lungometraggio, il cui titolo originale è Long Shot, racconta la storia di un giornalista sfortunato e senza lavoro alle prese con la donna di cui era innamorato da piccolo che nel frattempo è diventata una delle persone più potenti al mondo. Ma qual è la sinossi del film?

Non succede ma se succede: trama

La pellicola segue le vicende di Fred Flarsky, giornalista di New York che sta vivendo un periodo di profonda crisi sia dal punto di vista professionale che privato. Triste e senza lavoro, il disoccupato ha perso la grinta di un tempo e nulla sembra poter cambiare la grigia routine in cui è intrappolato.

Un giorno l’uomo incontra per caso Charlotte Field, sua ex baby sitter. La bellissima e affascinante donna ne ha fatta di strada ed è diventata una delle persone più ricche e influenti di tutta la terra. L’amore giovanile di Fred è infatti Segretario di Stato e ha intenzione di candidarsi come presidente degli Stati Uniti. Determinata ad avere nel suo staff un giornalista estraneo ai giochi di potere, la protagonista assume Flarsky con il quale viaggia in tutto il mondo per far aderire i Paesi alleati ad un nuovo programma di politiche ambientali. A stretto contatto, tra i due si instaura un legame profondo che passo dopo passo si trasforma in qualcosa di più di un’amicizia.

Il cast completo del film al cinema

In Non succede ma se succede Seth Rogen interpreta Fred Flarsky mentre Charlize Theron è Charlotte Field. O’Shea Jackson Jr veste i panni di Lance, June Diane Raphael quelli di Maggie Millikin e Alexander Skarsgård che è James Steward.

Hanno partecipato al film Andy Serkis nel ruolo di Parker Wembley, Randall Park in quello del capo di Fred e James Saito che è il ministro Kishido. Inoltre Ravi Patel è Tom, Aviva Mongillo interpreta Charlotte da giovane e Tristan D. Lalla è l’agente M. Infine Isla Dowling veste i panni di Katarina Prudence Wembley, Bob Odenkirk quelli del Presidente Chambers, Lisa Kudrow nella parte di Katherine e Aladeen Tawfeek in quella di Bharath. Completano il cast Nathan Morris, Wanya Morris e Shawn Stockman.

Non succede ma se succede: curiosità del film

Forse non tutti sanno che l’opera cinematografica è stata sceneggiata da Dan Sterling mentre le musiche sono a cura di Marco Beltrami e Miles Hankins.

La pellicola è stata prodotta da Good Universe e distribuita da 01 Distribution. Inoltre in America ha incassato nelle prime quattro settimane di programmazione 29,9 milioni di dollari. Infine il lungometraggio ha ottenuto una candidatura per il miglior film commedia ai People’s Choice Awards del 2019.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it