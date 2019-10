Qualificazioni Euro 2020: i match più importanti della settimana

Il calcio, nonostante la sosta dei club, non si ferma neanche questa settimana. Le nazionali sono infatti pronte a darsi battaglia per le qualificazioni a Euro 2020. Andiamo a scoprire il programma della settimana.

Prima occasione per gli azzurri nel girone J

L’Italia può laurearsi vincitrice del girone di qualificazione per Euro 2020 con due vittorie o con un successo sabato sera sulla Grecia solo se l’Armenia non dovesse passare il Liechtenstein. Non sarà semplice qualificarsi per la Finlandia seconda, in quanto l’Armenia potrebbe rifarsi sotto vincendo le due partite restanti.

Le furie rosse dominano le qualificazioni Euro 2020

La Spagna comanda il proprio gruppo F di qualificazione a Euro 2020 con 7 punti di vantaggio sulla Svezia. Le furie rosse possono qualificarsi con due vittorie. Gli iberici si presenteranno alla partita contro la Norvegia con tre esordienti e appena tre giocatori tra Real Madrid e Barcellona.

Nello stesso girone, la Svezia giocherà contro il Malta che non è riuscito a segnare in dieci delle sue ultime 12 partite.

La Francia di Deschamps

Come preventivabile la Francia si è trovata nel girone più equilibrato con quattro squadre che si erano riuscite a qualificare a Euro 2016. Turchia e Francia sono in vetta al girone, mentre l’Islanda ha soli 3 punti di svantaggio. I campioni del mondo giocheranno contro l’Islanda che viene dalla sconfitta per 4 a 2 contro l’Albania e ospita ora la Francia dopo 9 partite di imbattibilità casalinga.

Il Portogallo campione in carica

Il Portogallo campione in carica è ancora secondo nel proprio girone a un punto dall’Ucraina. I lusitani scenderanno in campo contro il Lussemburgo. I padroni di casa vengono da due vittorie consecutive e sono decisi a proseguire questo loro cammino nelle qualificazioni Euro 2020.

Qualificazioni Euro 2020: le altre partite

La lotta per Euro 2020 è entrata nel vivo e quindi ogni punto risulta essere importante. La Germania sfiderà domenica sera l’Estonia, una partita semplice quanto importante per i tedeschi. L’Olanda terza nel girone C avrà una partita importantissima contro un’ottima Irlanda del Nord dove potrebbero recuperare l’ambita qualificazione. Anche la Russia ha il match ball contro la Scozia per accedere tranquillamente agli Europei. Infine l’Inghilterra capitanata da Harry Kane si troverà davanti una grande Repubblica Ceca in uno scontro tra la prima e la seconda del gruppo A.

