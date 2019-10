X Factor 2019: ospiti e anticipazioni Bootcamp 10 ottobre in diretta tv

Oggi 10 ottobre alle 21.15 su Sky Uno, canale 108, digitale terrestre 455, andrà in onda X Factor 2019. La tredicesima dizione del talent show, condotto da Alessandro Cattelan, approda alla suo quinta puntata e seconda dei Bootcamp.

La settimana scorsa tanti sono stati i momenti di grande emozione e le performance artistiche che hanno lasciato senza parole il pubblico. Sfera Ebbasta e Samuel hanno poi completato il proprio team rispettivamente per le categorie Under donne e Gruppi. Questa volta saranno Malika Ayane e Mara Maionchi a formare la squadra, la prima con per Under uomini e la seconda per gli Over. Ma cos’ha in serbo per noi X Factor?

Come già detto in apertura di articolo, l’appuntamento con il talent show è fissato per stasera su Sky Uno. Oggi Malika Ayane e Mara Maionchi valuteranno le performance dei partecipanti per quanto riguarda rispettivamente gli Under Uomini e gli Over. Non sarà facile per le due professioniste scegliere chi portare con sé e chi sacrificare. Gli agguerriti artisti infatti faranno di tutto per dimostrare il proprio talento. I concorrenti dovranno affrontare l’audizione singolarmente cantando un brano precedentemente scelto con la produzione. Ogni giudice di X Factor ha un determinato numero di posti uguale per ogni categoria.

Dopo aver osservato attentamente l’esibizione, il mentore del gruppo in questione deciderà se l’interprete è ammesso in squadra. Qualora dovessero completare i propri team prima della conclusione della gara, Malika e Mara potranno decidere di assegnare un posto ad uno o più candidati facendo dei cambi ed eliminando così l’artista che è stato rimpiazzato. Coloro che al termine della audizioni sono ancora in squadra accendono finalmente agli Homevisit del programma. Infine non mancheranno ospiti speciali e sorprese che arricchiranno ulteriormente la trasmissione.

