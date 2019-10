Corso di Laurea Influencer: esami, durata e dove é presente

In una mondo in cui i social network sono utilizzati quotidianamente da milioni di persone, non stupisce la recente introduzione di un corso di Laurea Influencer. Questo tipo di lavoro infatti, essendo nato da poco tempo, non è stato ancora regolamentato ma tantissime sono le aziende che si rivolgono a queste figure professionali per sponsorizzare i propri prodotti.

È innegabile che piattaforme come Instagram, Facebook ed altre simili rappresentino un mezzo immediato ed efficace per veicolare messaggi pubblicitari e tendenze. Ma vediamo insieme in cosa consiste questa Laurea Influencer!

Corso di Laurea Influencer: dove é presente e le caratteristiche principali

La Laurea per diventare Influencer è presente nell’offerta formativa di e-Campus. Il nuovo percorso è all’interno della Facoltà di Scienze della Comunicazione e ha come obiettivo principale quello di fornire gli strumenti necessari per poter affrontare adeguatamente il marketing dei social.Come infatti è evidente, la nuova figura dell’esperto di tendenze ha assunto un importanza notevole per le aziende, case di moda e altre imprese che desiderano pubblicizzare le proprie attività. Sulla pagina ufficiale blog.uniecampus.it l’università telematica precisa:

Questo corso di laurea si propone di colmare il vuoto formativo attuale con una programmazione trasversale e ben codificata, poiché una delle criticità più evidenti in questo nuovo ambito è proprio la mancanza di basi solide e di preparazione tecnica di chi si avvia alla professione di influencer.

Quanto dura il corso di laurea e gli esami

Il percorso di studi si struttura su tre anni durante i quali verranno approfonditi temi diversi. Come apprendiamo dal sito ufficiale sopraelencato dell’università telematica, gli esami da sostenere per conseguire la Laurea Influencer sono:

I Anno:

Semiotica e filosofia dei linguaggi

Informatica

Estetica della comunicazione

Sociologia dei processi economici

Tecnica, storia e linguaggio dei mezzi audiovisivi

II Anno:

Diritto dell’informazione e della comunicazione

Metodologia della ricerca sociale

Lingua inglese

Sociologia della comunicazione e dell’informazione

Psicologia della moda

Sociologia della moda

Progettazione, processi e comportamenti organizzativi

A scelta dello studente

Esami del III Anno previsti per il corso di Laurea Influencer:

Linguaggi dei nuovi media

Etica della comunicazione

Social media marketing

Lingua spagnola

Laboratorio di scrittura istituzionale e pubblicitaria

Laboratorio di scrittura

Laboratorio di lettura dell’immagine

Tirocini formativi e di orientamento

Prova finale

Gli insegnamenti a scelta dello studente che aspira alla Laurea per diventare influencer sono:

Organizzazione di eventi e ufficio stampa

Semiotica del testo

Psicologia della comunicazione

Intercultural communication of multi-level political and social process

Diritto privato

Comunicazione d’impresa

Antropologia giuridica e comunicazione dei sistemi culturali

Storia della televisione

Governance dell’Unione europea

Storia del giornalismo

Urban and territorial marketing

Gestione delle imprese e marketing

Psicologia del lavoro

Infine tra gli esami a scelta della Laurea influencer ci sono anche: