Nintendo Switch Pro: prezzo, data uscita in Italia e caratteristiche

Dopo il debutto della versione Lite, meno costosa, è in arrivo la versione Pro della Switch. Reddit e 4Chan hanno rilasciato in queste settimane alcuni rumors. La Console sarebbe stata messa in azione davanti ad un ex dipendente Nintendo, il dispositivo si identifica come console casalinga, in grado di supportare giochi come The Legend of Zelda: Breath of The Wild in 4k e a 60 FPS. Andiamo ora a scoprire gli altri dettagli.

Nintendo Switch Pro: qual è il prezzo e quale potrebbe essere la killer application

La Switch Pro sarà compatibile con tutti i giochi della Switch Standard. Il prezzo dovrebbe essere di circa 400 dollari. Tuttavia il costo ipotizzato non è stato ancora confermato. Nel prezzo dovrebbe essere anche compresa una Killer application, atta a testare le capacità della console stessa. Quest’ultima potrebbe essere il già menzionato The Legend of Zelda: Breath of The Wild. La perdita della “portabilità” dovrebbe favorire prestazioni generalmente più elevate. Ma quali saranno le dimensioni e le specifiche hardware? Proviamo a far luce.

Nintendo Switch Pro: dimensioni e specifiche interne

Non si conoscono ancora le dimensioni ufficiali, stando però alle indiscrezioni si parlerebbe di una console che misura 121 x 202 x 50,6. Non ci sarà, molto probabilmente, nessun tipo di schermo, dato che andrà collegata ad un monitor o ad un televisore. Le specifiche interne saranno potenziate rispetto alla Switch standard, si parla di una memoria interna da 64 GB, una scheda grafica NVIDIA Tegra Xavier con una risoluzione di 60 FPS e fino a 4k (1920X1080). Ricco anche il comparto delle porte, due HDMI, due USB Type-C, Wi-Fi e Bluetooth.

Francesco Somma

