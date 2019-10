Rosy Abate 2: trama, cast e anticipazioni ultima puntata stasera

Il week-end si apre all’insegna delle grandi emozioni con Rosy Abate 2. L’amata serie televisiva, diretta da Giacomo Martelli e ideata da Pietro Valsecchi, giunge al suo ultimo appuntamento con ancora tanti colpi di scena e scioccanti rivelazioni.

È giunto il momento della resa dei conti per la Signora di Palermo e il boss Antonio Costello. La donna infatti è disposta a tutto pur proteggere il suo adorato Leonardo e assicurargli un futuro sereno, lontano dal mondo del crimine. Ma cos’ha in serbo per noi Rosy Abate 2?

Rosy Abate 2: trama e anticipazioni ultima puntata stasera

Oggi 11 ottobre 2019 alle 21.21 su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata di Rosy Abate 2. Non c’è più tempo per i dubbi e le incertezze, lo sa bene la Signora di Palermo che ha in mente un piano per salvare Leonardo da un destino crudele. Il suo amato figlio infatti non potrà mai sentirsi al sicuro con il potente Antonio Costello alle calcagna. Proprio per questo l’ex mafiosa è costretta ad utilizzare gli stessi mezzi del boss per colpirlo nel suo unico punto debole: Nina.

Tornata ai vecchi metodi, Rosy Abate rapisce l’adorata figlia del suo acerrimo nemico così da costringerlo ad arrendersi. Un gesto estremo che segna un punto di non ritorno per la protagonista che è pronta a morire pur di distruggere definitivamente il suo rivale. Data la pericolosità della missione, la donna decide di non coinvolgere in quest’ultima impresa disperata Leonardo e Luca e si prepara da sola l’imminente scontro finale con Costello.

Il cast della serie televisiva

Protagonista della fiction è Giulia Michelini che interpreta Rosy Abate. Mario Sgueglia veste i panni dell’ispettore capo Luca Bonaccorso, Paola Michelini quelli di Regina Santagata e Vittorio Magazzù è Leonardo. Inoltre Luigi Di Fiore recita la parte di Gabriele Gagliardi, Federico Tocci quella d De Angelis e Federica Sabatini che è Sorrentino.

Hanno partecipato alla serie televisiva Davide Devenuto nel ruolo di Antonio Costello, Maria Vera Ratti in quello di Nina Costello e Daniela Virgilio che è Nadia Aversa.Vincenzo De Michele è Maometto, Gianluca Di Gennaro interpreta Diego e Ivan Castiglione è Vincenzo O’Barone. Sono presenti nel cast della seconda stagione di Rosy Abate 2 anche: Giovanni Amura nei panni di Ciro, Lidia Vitale in quelli di Anna e Clemente Pernarella che è Amedei. Infine Armando Pugliese ricopre il ruolo di Santo, Claudio Gioè quello di Ivan Di Meo e Giordano De Plano è Sandro Pietrangeli.

