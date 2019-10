Lasciati andare: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di una spassosa commedia sentimentale? Allora Lasciati andare potrebbe fare al caso vostro. Il film del 2017, in onda stasera 11 ottobre alle 21.20 su Rai 3, è stato diretto da Francesco Amato, regista e sceneggiatore torinese.

L’esilarante lungometraggio, sceneggiato da Francesco Bruni, in Italia ha incassato al botteghino 1,8 milioni di euro e Carla Signoris ha vinto un Nastro d’Argento come Miglior attrice non protagonista per il ruolo da lei interpretato nella pellicola. Ma qual è la sinossi di Lasciati andare?

Lasciati andare: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Lasciati andare racconta la storia di Elia, psicanalista disincantato e solitario che mantiene le distanze anche con Giovanna, l’ex moglie che vive in un appartamento su suo stesso pianerottolo. Il lavoro sedentario, la cattiva alimentazione e l’avanzare dell’età si ripercuotono sul professionista che si trova costretto a praticare sport e mettersi a dieta.

In palestra l’uomo conosce Claudia, eccentrica e solare personal trainer. Giorno dopo giorno, tra i due si instaura un rapporto d’amicizia che li porta ad aiutarsi a vicenda. Il protagonista di Lasciati andare infatti soffre nel vedere la sua ex moglie in compagnia di un altro e, sperando di farla ingelosire, finge di uscire con la giovane ed energica donna. D’altra parte quest’ultima si innamora sempre di uomini dal carattere turbolento e la fiamma del momento è Ettore, ladro in prigione che poco prima di essere arrestato ha seppellito la refurtiva di una rapina per poi dimenticare dove l’ha lasciata. L’analista allora sfrutta l’ipnosi per far sì che il malvivente riveli il nascondiglio in cui si trova il malloppo. Scoperto il piano di Claudia di scappare con il bottino, il criminale infuriato sequestra Elia e insegue la personal trainer. Riusciranno a salvarsi i due amici?

Il cast del film

In Lasciati andare Toni Servillo interpreta Elia mentre Carla Signoris è Giovanna. Verónica Echegui veste i panni di Claudia, Luca Marinelli quelli di Ettore e Giacomo Poretti è Biraghi.

Hanno partecipato al film anche Carlo De Ruggieri nel ruolo del Pavido, Giulio Beranek in quello del calciatore e Valentina Carnelutti che è Paola. Inoltre Pietro Sermonti recita la parte di Alessandro, Paolo Graziosi quella del rabbino e Giampiero De Nardi che è il sacerdote. Completano il cast di Lasciati andare Vincenzo Nemolato, Antonio Petrocelli e Glen Blackhall.

