Suicide squad: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Il week-end si apre all’insegna degli action movie con Suicide squad. La pellicola del 2016, in onda stasera 11 ottobre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da David Ayer, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per film come Harsh Times- I giorni dell’odio, La notte non aspetta, End of Watch – Tolleranza zero, Fury e Bright.

Il lungometraggio, distribuito dalla Warner Bros e vincitore del Premio Oscar come Miglior trucco, segue le avventure dell’omonimo gruppo di Super cattivi dei fumetri DC Comics alle prese con una pericolosa missione. Ma qual è la sinossi di Suicide squad?

Suicide squad: trama e anticipazioni del film stasera in tv

L’agente governativa Amanda Weller ha in mente un piano per combattere il crimine e contrastare i banditi mutanti. L’idea è quella di mettere insieme una squadra semi-segreta di Super Cattivi con grandi poteri e che possa agire nell’ombra. Approvato il progetto, vengono reclutati: il sicario Deadshot, l’affascinante ex psichiatra Harley Quinn, lo spaventoso Killer Croc, il mercenario Slipknot e la samurai Katana.

Al completo e sotto il comando delle forze speciali di Rick Flag, la Suicide squad parte per con il compito di distruggere tutto ciò che potrebbe costituire una minaccia per il genere umano. Per assicurarsi la fedeltà del gruppo, per nulla incline a sottostare alle regole per ovvi motivi, viene impiantata una micro-capsula esplosiva nel collo di ognuno di loro pronta ad ucciderli nel caso in cui provassero a scappare o a trasgredire agli ordini. Le Weller inoltre ha il controllo della dottoressa June Moone, archeologa posseduta da un’entità malvagia chiamata Incantatrice. Quest’ultima è costretta ad obbedire poiché Amanda si è impossessata del suo cuore rendendola così vulnerabile. Una notte però il misterioso e potente essere sfugge al controllo della Moone e decide di distruggere l’umanità per vendicarsi della prigionia. Per l’occasione risveglia anche il fratello Incubus che immediatamente assalta la stazione metropolitana di Midway City. Toccherà quindi alla Suicide Squad salvare il mondo. Riusciranno a portare a termine il proprio compito?

Il cast del film

In Suicide Squad Will Smith interpreta Floyd Lawton / Deadshot mentre Jared Leto è Joker. Margot Robbie veste i panni di Harleen Quinzel / Harley Quinn, Joel Kinnaman quelli di Rick Flag e Viola Davis è Amanda Waller. Inoltre Jai Courtney recita la parte di George Harkness / Capitan Boomerang, Jay Hernandez quella di Chato Santana / El Diablo e Adewale Akinnuoye-Agbaje è Waylon Jones / Killer Croc.

Hanno partecipato al film anche Karen Fukuhara nel ruolo di Tatsu Yamashiro / Katana, Adam Beach in quello di Christopher Weiss / Slipknot e Ben Affleck che è Bruce Wayne / Batman. Completano il cast Ike Barinholtz nei panni di Griggs, Scott Eastwood in quelli di GQ Edwards e Cara Delevingne che è June Moone / Incantatrice.

