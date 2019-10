Maleficent 2: data uscita in Italia e curiosità trama. Le anticipazioni

È ufficiale, finalmente a breve approderà sul grande schermo Maleficent 2. La pellicola in programmazione nelle sale cinematografiche dal 17 ottobre 2019, è stata diretta da Joachim Rønning, regista norvegese noto al grande pubblico per opere come Bandidas, Kon-Tiki e Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar.

Il lungometraggio fantasy, sceneggiato da Linda Woolverton, è il sequel dell’omonimo film uscito nel 2014 a sua volta remake in live action del classico Disney La bella addormentata nel bosco. Ma qual è la sinossi di Maleficent 2?

Come già detto in apertura di articolo, Maleficent 2 sarà in programmazione nelle sale dal 17 ottobre 2019. La pellicola continua a seguire il rapporto tra la strega e Aurora. Unite da un profondo sentimento di affetto, quando il principe Filippo chiede la mano della ragazza, quest’ultima accetta senza però prima parlarne con la sua madrina che considera l’amore un sentimento pericoloso che può portare grandi sofferenze. La giovane però donna è convinta di poter dimostrare alla disillusa creatura che esiste il lieto fine e raggiante fantastica sul suo roseo futuro.

L’intero Regno gioisce dell’imminente matrimonio che sancirà l’unione dei due mondi. Tuttavia durante la cena di fidanzamento Ingrith, futura suocera, afferma di voler far sentire ad Aurora tutto l’accudimento e il bene che solo una madre più dare. Maleficent, ferita e adirata da questa dichiarazione, si schiera contro la regina. Questa volta però la ragazza non sosterrà l’ex signora del male e il forte legame tra le due donne rischierà di spezzarsi. Come andrà a finire?

Curiosità del film

Forse non tutti sanno che Maleficent 2 uscirà al cinema negli USA proprio in concomitanza dell’anniversario dei sessant’anni del film d’animazione Disney La bella addormentata nel bosco. Inoltre in questo secondo capitolo a ricoprire il ruolo del principe Filippo è Harris Dickinson interpretato invece nel primo da Brenton Thwaites.

Infine nel trailer del lungometraggio i poteri magici della creatura fatata sono verdi, colore che appariva quando era ancora cattiva. Questo dettaglio quindi potrebbe indicare il ritorno, almeno in parte o temporaneo, parte oscura dell’affascinante strega.

