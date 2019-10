Giornate Fai autunno 2019: calendario, date e luoghi aperti al pubblico

Giornate Fai Autunno 2019: si rinnova l’appuntamento che sia in primavera che in autunno è promosso dal Fondo Ambiente Italiano per dare a tutti la possibilità di andare alla scoperta della bellezza e dei luoghi talvolta poco conosciuti di cui è ricco il nostro Paese.

Calendario e luoghi da visitare

L’appuntamento è per sabato 12 e domenica 13 ottobre in 260 città di tutta Italia. Saranno in totale circa 700 i luoghi. Come è scritto sul sito fondoambiente.it saranno circa “700 luoghi del nostro Paese inaccessibili o poco valorizzati da scoprire attraverso occhi nuovi e prospettive insolite”. L’ingresso è a contributo libero e sempre il FAI oltre all’invito a “scoprire da vicino come ci prendiamo cura tutto l’anno di tanti luoghi speciali di tutta Italia” raccomanda di visitare durante del Giornate FAI d’Autunno ma ricordando a tutti che i “Beni del FAI sono aperti tutto l’anno e ti aspettano con un calendario ricco di eventi”.

Tramite questo link è possibile consultare, regione per regione, tutti i luoghi coinvolti.

Giornate Fai autunno 2019: la dedica a Leopardi

In concomitanza con l’edizione di quest’anno è stata attivata la campagna di raccolta fondi intitolata “Ricordati di salvare l’Italia”. Quest’anno l’appuntamento con l’arte e la cultura è dedicato a Giacomo Leopardi. Perché duecento anni fa, Leopardi a soli 21 anni scrisse i versi immortali dell’Infinito. Tre le aperture speciali collegate alla dedica: l’Orto sul Colle dell’Infinito, Bene del FAI a Recanati (MC), luogo che ispirò l’idillio; il Parco Vergiliano a Napoli dove le spoglie di Giacomo Leopardi sono state traslate nel 1939 dalla Chiesa di San Vitale a Fuorigrotta, in cui l’amico Antonio Ranieri lo fece tumulare nel 1837. E infine, la Chiesa di Sant’Onofrio al Gianicolo a Roma, con la tomba di Torquato Tasso che Leopardi considerava tra gli italiani più eloquenti e sulla quale pianse le sue lacrime più profonde.

In ogni regione italiana sono tanti i luoghi da visitare e gli itinerari possibili: fanno parte del lungo elenco palazzi, chiese, giardini e molto altro. Due giorni basati su itinerari a tema, da percorrere per intero o in parte.

