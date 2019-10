Shameless 10: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 10 Novembre 2019 torna su showtime una serie tv comedy che è arrivata alla decima stagione: stiamo parlando di Shameless. Lo show, basato su un’altra serie tv inglese ideata da Paul Abott, è stato creato per la rete televisiva americana da John Wells. Noi tutti ci stiamo chiedendo quando il nuovo ciclo di episodi approderà sulla televisione italiana; considerando quanto avvenuto per le stagioni precedenti è molto probabile che le nuove puntate arrivino su Premium Stories a distanza di 5 mesi circa dalla messa in onda in America. In attesa dell’uscita in Italia, probabilmente prevista per la primavera 2020, possiamo goderci il trailer della nuova stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Decima Stagione Shameless

Shameless 10: la trama

La trama della decima stagione dello show ci porterà di nuovo nella vita della famiglia più bizzarra di sempre: questa volta Fiona, la colonna portante dei Gallagher, non sarà presente come personaggio. Ian e Mickey, invece, si sono riuniti e progettano di fuggire di prigione; Frank e Lip stanno per diventare genitori, per cui è probabile che vedremo nuovi piccoli membri allargare il numero della famiglia; Kevin e Veronica continueranno la loro ricerca dei figli adottivi; Debbie deciderà di esplorare la sua sessualità, mentre continuerà a prendersi cura della famiglia; Carl e Liam, infine, si troveranno a fronteggiare dei loschi affari.

Il Cast della Serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori principali dello show e quali personaggi interpretano all’interno di Shameless: Cameron Monaghan veste i panni di Ian Gallagher; Noel Fisher nel ruolo di Mickey Malkovich; William H. Macy è Frank Gallagher; Jeremy Allen White interpreta Philip “Lip” Gallagher; Ethan Cutkosky veste i panni di Carl Gallagher; Shanola Hampton nel ruolo di Veronica Fisher; Steve Howey è Kevin Ball; Emma Kenney interpreta Deborah “Debbie” Gallagher; Christian Isaiah veste i panni di Liam Gallagher; Kate Miner nel ruolo di Tami Tamietti.

