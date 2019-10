Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni 14 ottobre 2019

Divertimento e allegria, queste le parole d’ordine di Stasera tutto è possibile. La spassosa trasmissione, in onda oggi 14 ottobre 2019 alle 21.20 su Rai 2, approda ad un nuovo appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente.

Il format originale Anything Goes continua quindi ad ottenere consensi anche nella sua versione italiana. D’altronde il fortunato show è stato adottato con successo anche in altri Paesi oltre il nostro come la Spagna, la Germania, la Cina, l’Olanda e il Brasile. Ma cos’ha in serbo per noi lo spiritoso programma?

Anticipazioni di oggi 14 ottobre 2019

La settimana si apre all’insegna del buonumore con Stasera tutto è possibile. Nello splendido Auditorium Rai di Napoli, torna al timone dell’esilarante feeling good show l’affascinante Stefano De Martino, ballerino, modello e conduttore televisivo che oramai da anni ha conquistato milioni di italiani. La quinta puntata del programma sarà a tema Cooking e anche questa volta personaggi famosi dovranno superare bizzarre prove che sicuramente strapperanno un sorriso ai telespettatori.

Come sempre non ci sarà una giuria né un premio finale poiché non è prevista nessuna vera competizione. Unico scopo dello spettacolo infatti è quello di intrattenere e divertire il pubblico trascinandolo in un’atmosfera gioiosa e spensierata lontana dai problemi e dalle preoccupazioni quotidiane.

Stasera tutto è possibile: gli ospiti di oggi 14 ottobre 2019

Protagonisti del nuovo appuntamento saranno: Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, The Jackal ed Enzo Salvi. Inoltre dovranno affrontare le spassose sfide anche Leonardo Fiaschi, Elenoire Casalegno e Guendalina Tavassi.

Tornerà poi la Stanza Inclinata, gioco simbolo della trasmissione, in cui i concorrenti cercheranno di restare in equilibrio mentre improvvisano uno sketch seguendo le istruzioni del presentatore. Tra buffi imprevisti, gag comiche, rocambolesche cadute e strambe gare sarà davvero difficile non farsi contagiare dall’allegria del programma Rai.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it