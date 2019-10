Temptation Island Vip 2019: anticipazioni ultima puntata 14 ottobre

È giunto il momento della resa dei conti per i concorrenti di Temptation Island Vip 2019. Il fortunato programma televisivo, in onda oggi 14 ottobre 2019 dalle 21.20 su Canale 5, approda al suo ultimo ed emozionante appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente.

Giunge quindi al termine il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova la propria storia d’amore per scoprire se sia destinata o meno a durare. Ma cos’ha in serbo stasera Temptation Island Vip?

È finito il tempo delle chiacchiere e riflessioni al chiaro di luna per i protagonisti di Temptation Island. Tra poche ore infatti scopriremo il futuro delle coppie giunte sull’isola della tentazione proprio per fare chiarezza sui propri sentimenti. A condurre lo show sarà, come nelle precedenti puntate, Alessia Marcuzzi, che guiderà il pubblico alla scoperta delle roventi novità. C’è aria di tempesta tra Pago e Serena Enardu, coppia problematica fin dai primi giorni. La donna in particolare ha lamentato diverse mancanze da parte del suo compagno ed ha stretto un legame sempre più forte con l’affascinante single Alessandro. Sconvolto e deluso dai filmati in cui la sua dolce metà era in atteggiamenti di grande confidenza con il tentatore, il cantante sardo ha deciso di continuare il percorso per osservare la condotta della partner.

Giunto il momento del falò di confronto di Temptation Island, tra i due è iniziata un’accesa discussione sfociata poi una serie di vicendevoli accuse. Serena infatti ha continuato a ribadire la sua insoddisfazione circa l’atteggiamento poco partecipativo di Pago nella gestione della casa, della coppia e inoltre ha confessato di provare attrazione per Alessandro. D’altra parte l’uomo, pur avendo ammesso i propri errori, ha definito ingiustificabile il comportamento che ha avuto la sua compagna all’interno del villaggio. Stasera quindi la bella Enardu e Settembre dovranno rivelare i propri sentimenti e decidere se la loro storia d’amore ha un futuro.

Gabriele Pippo e Silvia Tirado: si lasceranno?

Guai in vista a Temptation Island anche per Gabriele Pippo e Silvia. Mentre il ragazzo durante il percorso si è divertito senza però cedere alle tentazioni dell’isola, la fidanzata ha instaurato un rapporto speciale con il single Valerio. Come facilmente intuibile, il flirt ha scatenato la gelosia del partner ufficiale che più volte infatti ha manifestato sentimenti di profonda delusione per il comportamento tenuto dalla sua dolce metà.

Durante il falò di confronto Pippo vedrà dei filmati che probabilmente influenzeranno la sua scelta finale. La coppia si lascerà o deciderà di darsi un’altra possibilità?

Temptation Island Vip: Alex Belli e Delia Duran

Fuoco e fiamme a Temptation Island per Alex Belli e Delia Duran. Se inizialmente l’attore ha ostentato sicurezza al cospetto dei primi video della sua dolce metà in compagnia dei tentatori, nel suo cuore si è fatta largo la gelosia quando ha visto la donna avvicinarsi al tentatore Riccardo che è riuscito ad incuriosire la sua fidanzata.

Stasera dunque Delia durante il falò di confrontocercherà di spiegare e giustificare il suo comportamento ma non sappiamo se questo basterà a far ritornare il sereno tra i due innamorati.

