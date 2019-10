Il Commissario Montalbano: trama e cast stasera 14 ottobre 2019

La settimana si apre all’insegna dei delitti e delle misteri con Il Commissario Montalbano. La fortunata serie televisiva, tratta dai romanzi del grande Andrea Camilleri e diretta da Alberto Sironi, andrà in onda oggi 14 ottobre 2019 alle 21.25 su Rai 1.

Torna quindi l’appuntamento del lunedì sera con gli episodi più appassionanti della celebre e amatissima fiction che riesce ad ottenere sempre risultati d’ascolto soddisfacenti. Ma quali difficoltà e pericoli dovrà affrontare questa volta il Commissario Montalbano?

Nella puntata di stasera, intitolata La danza del gabbiano, un evento insolito preoccupa il funzionario di polizia più famoso d’Italia. Una mattina infatti, senza aver avvertito nessuno, Fazio non si presenta a lavoro e sembra impossibile rintracciarlo. Giunge in centrale il padre dell’ispettore che rivela a Montalbano di essere in pensiero per il figlio poiché aveva un appuntamento con lui ma quest’ultimo non si è fatto vivo. Il Commissario allora intuisce che il suo collega molto probabilmente ha intrapreso un’indagine da solo ed è incappato in quale problema.

Iniziate le ricerche, Salvo riesce ad individuare i posto dove l’uomo è stato la sera prima e trova segni di un scontro a fuoco. Sprofondato in uno stato di angoscia e paura, il protagonista teme che il suo amico sia stato assassinato o catturato. In una corsa contro il tempo, Montalbano continua le investigazioni fino a quando finalmente viene contattato da un individuo che sostiene di avere informazioni importanti. L’uomo però afferma di aver visto Fazio sulla montagna Scibetta con una ferita alla testa assieme a due malviventi che volevano ucciderlo gettandolo in un pozzo. Riuscirà il commissario a salvarlo?

Il cast della fiction

Protagonista della fiction è Luca Zingaretti che interpreta il Commissario Montalbano. Cesare Bocci veste i panni di Mimì Augelo, Peppino Mazzotta quello dell’Ispettore Giuseppe Fazio e Angelo Russo è l’agente Catarella. Inoltre Marcello Perracchio è il dottor Pasquano, Monica Dugo recita la parte di Signora Manzella e Morgana Gargiulo quella di Giovanna Lonero.

Hanno partecipato alla serie televisiva anche Concetta Lazzaro, Ilenia Maccarrone nel ruolo di Angela, Alfredo Libassi in quello di Vittorio Carmona e Roberto Nobile che è Nicolò Zito. Ornella Giusto è la signora Sinagra, Davide Lo Verde interpreta l’agente Galluzzo e Raniela Ragonese è la moglie di Enzo. Fanno parte del cast anche Raimondo Todaro nei panni di Sassu, Marco Paolo Tucci in quelli di Manzella e Aldo Messineo è Enzo. Infine Domenico Munzone ricopre il ruolo del latitante, Massimo Procopio quello di Adolfo Rizzica e Matilde Piana è Matilda.

